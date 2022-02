In Windeseile hält die digitale Transformation Einzug in viele Wirtschaftszweige. So rüstet sich auch die Finanzberatung mit maßgeschneiderten Tools für das moderne Zeitalter. E-Zeichnungsstrecken sollen den mitunter komplexen Beratungs- und Vermittlungsprozess deutlich einfacher, transparenter und vor allem zeitsparender gestalten – und weiterhin viel persönliche Nähe zwischen Anleger und Berater bieten. Selbst die rechts- und datensichere Zeichnung von Fondsanteilen ist auf diese Weise nun möglich. Einiges spricht dafür, dass sich das neue Vermittlerwerkzeug auch in der Praxis durchsetzt.

Digitale Lösungen sind in der Finanzberatung längst gang und gäbe, hybride Beratungskonzepte für die meisten Anleger und ihre Berater daher Alltag. Wer einmal Fondsanteile gezeichnet hat, weiß jedoch, wieviel Zeit und Wege dennoch unte nommen werden müssen, bis sämtlicheUnterlagen und Formulare vollständig und übersichtlich auf dem Tisch liegen. Dieser Thematik hat sich dasin Unterhaching bei München ansässige Fintech Walnut GmbH angenommen. Zusammen unter anderem mit der auf Beteiligungen mit Schwerpunkt Neubauwohnungen spezialisierten PROJECT Investment Gruppe wurde eine Online-Zeichnungsstrecke entwickelt, die speziell auf die Anforderungen der Fondsbranche zugeschnitten ist. Die Walnut-Plattform bündelt nicht nur die für die Beratung gängigen Kommunikationskanäle wie Telefon und E-Mail, sondern vereinfacht auch lästige Verwaltungsarbeiten. Alle erforderlichen Prozessschritte zur Zeichnung von Fondsanteilen können auf der digitalen Strecke übersichtlich und zügig abgewickelt werden – von der Erfassung des Kundenprofils bis zur persönlichen, rechtssicheren Unterschrift auf dem Zeichnungsschein.

ABLAUF NACH PLAN – DAS SCHAFFT ÜBERSICHT UND TRANSPARENZ

Die Anleger treffen ihre Vermittler zum Zweck der Beratung oder der Zeichnung von Fondsanteilen nun nicht mehr nur zuhause am Wohnzimmertisch, dafür vor dem PC im – vor unerwünschten Zuschauern abgeschirmten – Live Meeting vor der Kamera. Mit ihrem zuvor auf der Plattform selbst angelegten Profil, das sowohl die eigenen Personendaten als auch die persönliche Signatur enthält, starten Vermittler entweder einen Beratungs- oder einen Vermittlungsprozess. Anleger treten dem Meeting durch Klick auf einen Link und die Eingabe eines Zugangscodes bei und werden mit der Webcam durch den jeweiligen Prozess geführt. Die jetzt miteinander verbundenen Parteien sehen dieselbe Ansicht und können unter der Obhut der Walnut-Technologie auf der nun gestarteten Strecke nichts verpassen.

FAST WIE IM ECHTEN LEBEN – NUR VIEL EFFIZIENTER

Die Vermittler begleiten ihre Kunden, präsentieren ihnen alle Unterlagen Schritt für Schritt und stellen sie gleich zum Download zur Verfügung. Mit der Teilen-Funktion des Bildschirms können darüber hinaus auch eigene Präsentationen vorgestellt werden, für ergänzende Erklärungen steht sogar ein Whiteboard zur Verfügung. Die Aufzeichnung des gesamten Gesprächs ist daneben rechtskonform möglich. Ein bestechender Vorteil der Walnut-Software besteht in ihrer Anwenderfreundlichkeit, denn alle Prozessschritte werden im System widergespiegelt. Vermittler können ihren Kunden demzufolge die jeweils erforderlichen Aktionen auch auf deren Seite zeigen und sie noch müheloser durch die Zeichnungsstrecke führen. Darüber hinaus gewährleisten Pflichtfeldkontrollen die Vollständigkeit aller Unterlagen, die oftmals zeitraubende Nachbearbeitung entfällt.

MAUS ODER TABLET-STIFT ERSETZEN DEN FÜLLFEDERHALTER

Ist die Vollständigkeitsprüfung der Zeichnungsunterlagen einmal abgeschlossen, wird der Antrag auf Anteilszeichnung generiert. Die Kunden unterzeichnen diesen mit der Maus oder dem Tablet-Stift. Die Signatur wird im Anschluss automatisiert unter alle zu zeichnenden Antragsseiten gesetzt. Der Antrag wird gedruckt beziehungsweise als PDF gespeichert. Anschließend können ihn die Kunden direkt beim Emittenten einreichen. Einmal im System hinterlegt, kann das Kundenprofil auch für weitere Produktangebote unterschiedlicher Produktanbieter genutzt werden. PROJECT Investment stellt Anlegern inzwischen zwei Fondsangebote – das Einmalzahlungsangebot „Metropolen 20“ und den Teilzahlung-AIF „Metropolen 21“ – zur Online-Zeichnung zur Verfügung. Zur Nutzung der E-Zeichnungsstrecke können sich PROJECT-Vertriebspartner kostenlos über

folgenden Link registrieren:

https://login.walnut.live

