Fonds Finanz engagiert sich für nachhaltigen Meeresschutz

„Die Fonds Finanz engagiert sich bereits seit mehreren Jahren mit einer ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie für den Klima- und Umweltschutz. Mit der Aktionswoche Saubere Nordsee verfolgen wir das Ziel, auch unsere Vertriebspartner dazu anzuregen, sich verstärkt mit nachhaltiger Finanz- und Versicherungsberatung zu beschäftigen“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Damit reagiert der Maklerpool unter anderem auf das stark gestiegene kundenseitige Interesse an entsprechenden Produkten. Infos auf der Veranstaltung lieferten Experten der Fonds Finanz sowie in diesem Bereich besonders stark aufgestellter Produktgeber: Sie gaben in Vorträgen und Schulungen Einblicke in die Nachhaltigkeitsarbeit in Unternehmen, stellten nachhaltige Produkte vor und unterstützten die Vermittler mit innovativen Vertriebstipps. Darüber hinaus hatten die Teilnehmenden ausgiebig Zeit, sich auszutauschen.

Ein Highlight des Events war die Bergung von Geisternetzen vor der Küste Ostfrieslands. Unter Geisternetzen versteht man verloren gegangene Fischernetze, die für Fische und andere Meeresbewohner tödlich sein können. An zwei Tagen konnten die teilnehmenden Makler die Tauchgänge nach den herrenlosen Netzen von einem Begleitschiff aus hautnah miterleben.

Irmi Dietmair und Simon Bödecker, CSR-Manager der Fonds Finanz, waren in Ostfriesland vor Ort. „Im Rahmen der Aktionswoche Saubere Nordsee leistet die Fonds Finanz einen ganz konkreten Beitrag zum Meeresschutz und wir freuen uns, wenn ein so wichtiges Problem wie das der Geisternetze durch uns mehr Aufmerksamkeit erhält“, sagt Dietmair. „Was das Event darüber hinaus so besonders macht, ist, dass wir den teilnehmenden Maklern nicht nur theoretisch die Vorteile und Möglichkeiten nachhaltiger Versicherungs- und Finanzlösungen nähergebracht haben. An den Tagen auf See konnten die Teilnehmenden beobachten, wie verheerend sich Geisternetze auf das Ökosystem Meer auswirken können – und warum es daher so wichtig ist, im persönlichen und beruflichen Alltag den Nachhaltigkeitsgedanken immer im Blick zu behalten“, ergänzt Bödecker.

Mit der Aktionswoche Saubere Nordsee hat die Fonds Finanz an zwei Tagen das einwöchige Projekt Ostfriesland unterstützt, deren Initiatoren die NV-Versicherungen, der nachhaltige Marktplatz bessergrün und Makler Timo Vierow von tauch.versicherung sind. Die Tauchgänge führten die erfahrenen Taucher des Vereins Ghost Diving Germany durch. Eine Anmeldung zur Aktionswoche war für alle interessierten Makler möglich, unabhängig von einer Anbindung an die Fonds Finanz.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)