FIO setzt neuen Standard bei digitaler Immobilienvermarktung

Der Leipziger Softwareentwickler mit Fokus auf Bankenmaklersoftware FIO erweitert die Funktionen seines Webexposés und erleichtert Makler:innen somit die Vorbereitung auf den Käufermarkt.

„Lag der Fokus in den vergangenen Jahren darauf, Verkäufer:innen zu finden, werden Makler:innen zukünftig vor allem Leads auf Seiten der Kaufinteressenten generieren müssen. Ansprechende Videoexposés und die Validierung von Kontaktdaten werden für die Branche in den kommenden Jahren also noch deutlich wichtiger“, prognostiziert Christian Wallin, FIO-Vorstand.

Durch Corona: Siegeszug von digitalen Video- oder Fotorundgängen

Mit Einführung der Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie begann der Siegeszug von digitalen Video- oder Fotorundgängen in Immobilien. Viele Makler:innen haben begonnen, die Möglichkeiten von virtuellen 360°-Rundgängen zur Objektpräsentation für sich zu nutzen.

„Der Nachteil solcher ‚Rundgänge‘ ist, dass die Besichtigenden oftmals nur an einem fixen Punkt im Raum ‚stehen‘ können. Auch auf Maklerseite bergen die typischen virtuellen Rundgänge das Problem, dass die Objektpräsentation sehr statisch verläuft“, erklärt Christian Wallin.

„Video- und Drohnenexposés bieten aus Marketingsicht dagegen die einzigartige Möglichkeit, als Verkaufsperson den Rundgang durch die Immobilie so zu gestalten, wie man ihn auch im realen Leben geführt hätte. Man kann sich in den Videos selbst in Szene setzen und die Räumlichkeiten angepasst an den eigenen Verkaufsstil präsentieren.“

DSGVO-konform, responsiv und hochskalierbar

FIO ist für die Bereitstellung der Videos eine Kooperation mit dem bundesweit agierenden Dienstleister für digitale Events und Streaming-IT NC3 eingegangen.

Über das Portal von NC3 können Anwender:innen des FIO-Webmaklers Links zu ihren Videos hochladen. Die Videos werden dort DSGVO-konform, responsiv und hochskalierbar zur Verfügung gestellt, sodass die Immobilienpräsentation auf allen Endgeräten optimal und ansprechend dargestellt werden kann.

„Neben der Integration von Video-Rundgängen bieten wir unseren Kund:innen neuerdings auch die Möglichkeit an, individualisierte Vorlagentexte für E-Mails zur Bestätigung der Kontaktdaten zu verwenden. Damit potenzielle Käufer:innen automatisierten Zugriff auf die Webexposés erhalten, um sich über die präsentierten Immobilien zu informieren, müssen diese ihre Kontaktdaten zunächst verifizieren.

Anwender:innen des FIO Webmaklers können nun beeinflussen, in welcher Form die Interessent:innen zu dieser Verifikation aufgefordert werden und wie oft die Interessent:innen an eine ausstehende Verifizierung per automatischer E-Mail erinnert werden. So können Makler:innen die Echtheit der angegebenen Kontaktdaten sicherstellen und qualitativ hochwertige Leads generieren.

Gerade jetzt, wo der Markt sich zu einem Käufermarkt hinbewegt, ist es für Makler:innen von besonderer Bedeutung Kontaktdaten von Kaufinteressierten zu sammeln“, berichtet Christian Wallin.

(FIO)