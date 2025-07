Finanzberatung heute

„Mein Geld“ im Gespräch mit David Bittsansky, Finanzberater bei Financial Planning Services, spricht über Sachwertanlagen und Anlagestrategien

Herr Bittsansky, wie definieren Sie eine erfolgreiche Finanzberatung?

DAVID BITTSANSKY: Eine erfolgreiche Finanzberatung basiert auf Vertrauen und Transparenz. Es geht darum, die individuellen Ziele und Wünsche der Mandanten zu verstehen und ihnen Lösungen zu bieten, die nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- bis langfristig stabil und sinnvoll sind. Gerade im Bereich der Geldanlage ist eine klare Strategie entscheidend, die flexibel genug ist, um sich an Marktveränderungen anzupassen.

Warum gewinnen Sachwerte in der aktuellen Marktlage so stark an Bedeutung?

DAVID BITTSANSKY: Sachwerte bieten einen erheblichen Vorteil in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten, insbesondere durch ihren inflationssicheren Charakter. Während Anlagen wie Aktien oder Anleihen oft volatil auf Marktbewegungen reagieren, haben Sachwerte wie Immobilien oder Beteiligungen an Logistikgütern den Vorteil, dass sie greifbar und real sind. Diese Stabilität wird von vielen Anlegern geschätzt, insbesondere in der aktuellen Marktsituation.

Können Sie konkrete Beispiele für Sachwertanlagen nennen, die Sie empfehlen?

DAVID BITTSANSKY: Zwei Beispiele, die ich in meiner Beratung regelmäßig empfehle, sind vermietete Immobilien und Beteiligungen im Logistikbereich. Immobilien sind nach wie vor ein Klassiker, da sie eine stabile Einkommensquelle durch Mieteinnahmen bieten und gleichzeitig im Wert steigen können sowie hohe Steuervorteile ermöglichen. Im Logistiksektor bieten sich Beteiligungen an Containern, Wechselkoffern oder ähnlichen Logistikgegenständen an. Diese Anlageformen profitieren vom boomenden E-Commerce und den immer weiter wachsenden globalen Handelsströmen. Außerdem bieten diese beiden Anlageformen eine gute Ergänzung, da sie unabhängig voneinander und von Aktien- und Anleihemärkten funktionieren.

Können Sie genauer erklären, wie solche Logistikbeteiligungen funktionieren?

DAVID BITTSANSKY: Gerne. Bei solchen Beteiligungen investieren Anleger in physische Logistikgüter wie Wechselkoffer, Container oder ganze Eisenbahnwagen, die dann an Logistikunternehmen vermietet werden. Die Einnahmen aus den Mietverträgen fließen an die Anleger zurück, oft in Form eines festen Ertrags über einen vereinbarten Zeitraum. Diese Modelle sind nicht nur transparent, sondern auch vergleichsweise risikoarm, da sie auf langfristigen Mietverträgen basieren und durch die hohe Nachfrage in der Logistikbranche gestützt werden.

Mit welchen Risiken müssen Anleger bei diesen Sachwerten rechnen?

DAVID BITTSANSKY: Wie bei jeder Investition gibt es auch hier Risiken. Bei Immobilien sind es zum Beispiel potenzielle Leerstandszeiten oder unerwartete Reparaturkosten. Im Logistikbereich hängt die Rendite von der Nachfrage nach bestimmten Gütern ab. Daher ist es wichtig, mit erfahrenen Partnern zu arbeiten, die den Markt kennen und fundierte Prognosen abgeben können. Eine diversifizierte Anlagestrategie hilft zudem, diese Risiken zu minimieren.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit bei Sachwertinvestitionen?

DAVID BITTSANSKY: Nachhaltigkeit gewinnt auch bei Sachwertinvestitionen immer mehr an Bedeutung. Viele Anleger achten darauf, dass ihre Investments ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Im Immobilienbereich sind etwa energieeffiziente Gebäude gefragt oder eine faire Miete, während im Logistiksektor die Wiederverwendbarkeit von Güterwagenkomponenten oder die Reduzierung von CO2-Emissionen beim Transport auf der Schiene eine Rolle spielt. Diese Faktoren fließen immer häufiger in die Anlageentscheidungen unserer Kunden ein.

Welche Ratschläge würden Sie unseren Lesern für eine erfolgreiche Geldanlage geben?

DAVID BITTSANSKY: Erstens: Bleiben Sie informiert und holen Sie sich kompetente Beratung. Zweitens: Setzen Sie auf eine breite Streuung Ihrer Anlagen, um Risiken auszugleichen. Und drittens: Denken Sie langfristig. Sachwertanlagen sind keine „Schnell-Reich-Werden“-Option, sondern ein solider Baustein für den Vermögensaufbau und die finanzielle Sicherheit.

Vielen Dank für das Gespräch.