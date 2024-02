Feldberg Capital: Erfolgreiche Wohnraum-Treansaktion in München

In einem Joint Venture mit der DIE MEHRWERTBAUER GmbH, einem deutschlandweit agierenden Investment Manager und Projektentwickler von Immobilien aus Berlin,hat die Feldberg Capital GmbH ein Objekt in München-Sendling erworben.

Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Vier-Sterne-Hotel, das umgewandelt und zukünftig als Wohnraum genutzt werden soll. Das Vorhaben spiegelt damit die Akquisitionsstärke von Mehrwertbauer und Feldbergs Engagement für nachhaltige Immobilienentwicklungen wider. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, wobei sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf rund 20 Millionen Euro belaufen wird. Für das 2002 errichtete Gebäude wurde bereits ein langfristiger Mietvertrag mit einem öffentlichen Nutzer unterzeichnet.

„Wir sind stolz darauf, Teil eines Projekts zu sein, das nicht nur wirtschaftlichen Mehrwert schafft, sondern auch einen positiven sozialen Einfluss hat. Feldberg möchte mit dem Projekt in Sendling der zunehmenden Nachfrage nach neuen Wohnflächen insbesondere in Ballungsgebieten wie München begegnen. Die Transaktion ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, innovative und nachhaltige Immobilienprojekte zu realisieren, die die Bedürfnisse der Gemeinschaft erfüllen“, sagt Robert Bahr, Head of Investment (Germany) von Feldberg Capital.

Das Objekt befindet sich im Herzen von München-Sendling, in einem Bereich zwischen Harras und Albert-Rosshaupter-Straße. Dank der hervorragenden Lage ist eine ideale Anbindung an den Münchner Ring sowie den öffentlichen Nahverkehr gegeben. In einem Radius von 10 Minuten sind Hauptbahnhof, Marienplatz (Zentrum), Universitäten und Theresienwiese schnell zu erreichen. In wenigen Gehminuten befinden sich fußläufig viele Geschäfte des täglichen Bedarfs. Daneben bietet der Standort einen hohen Freizeitwert mit mehreren Parkanlagen in unmittelbarer Nähe.

Das Grundstück umfasst eine Fläche von etwa 840 m2 . Das Bestandsgebäude befindet sich in einem sehr guten Zustand. Es verfügt über insgesamt 7 Etagen plus Untergeschoss und Tiefgarage. Mit derzeit 66 Zimmern und 3.490 m2 Mietfläche, bei einer Bruttogrundfläche von etwa 4.110 m2 inklusive Tiefgarage, bietet das Gebäude ein beträchtliches Entwicklungspotenzial.

Infos hier