Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

FCR Immobilien AG setzt ihren profitablen Kurs im ersten Halbjahr 2025 fort

Die FCR Immobilien AG (“FCR”, ISIN DE000A1YC913) blickt auf ein profitables erstes Halbjahr 2025 zurück. Der Umsatz aus der Vermietung belief sich auf 15,6 Mio. Euro

Einkaufszentrum Zeulenroda © FCR Immobilien

Das Ergebnis vor Steuern, EBT, erreichte mit 4,0 Mio. Euro ein solides Niveau (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro). Die Funds from Operations, FFO, lagen mit 3,9 Mio. Euro auf Vorjahreshöhe (3,9 Mio. Euro) und unterstreichen die Stabilität und Ertragsstärke des Immobilienportfolios. Besonders positiv wirkte sich die Entwicklung auf der Finanzierungsseite aus: Dank des verbesserten Zinsumfelds reduzierten sich die Finanzaufwendungen deutlich auf 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 8,1 Mio. Euro).

Zum 30.06.2025 konnte FCR auch ihre Bilanzkennzahlen weiter spürbar verbessern: Die Eigenkapitalquote stieg auf 33,7 Prozent (31.12.2024: 32,3 7 Prozent). Der Marktwert des Immobilienportfolios beträgt 392 Mio. Euro. Der Net Asset Value, NAV, erhöhte sich auf 161,5 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Stand zum Jahresende 2024 (145,6 Mio. Euro).

Die positive Entwicklung der operativen Kennzahlen bestätigt erneut die Qualität und Stabilität des FCR-Immobilienportfolios. Zum 30.06.2025 konnte die bereits hohe Vermietungsquote nochmals leicht auf nunmehr 94,2 % gesteigert werden (31.12.2024: 94,1 Prozent). Gleic erhöhte sich die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge, WAULT, auf 5,9 Jahre (31.12.2024: 5,7 Jahre). Diese Entwicklungen unterstreichen die Kernkompetenz der FCR im aktiven Asset Management und belegen die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Portfolios.

Auf Basis der erfreulichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 und der gestärkten Finanzkennzahlen blickt FCR zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf. Der Vorstand erwartet eine Fortsetzung der profitablen Unternehmensentwicklung im zweiten Halbjahr.

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 steht ab Donnerstag, 21.08.2025 auf der FCR-Website im Investor Relations-Bereich  zum Download zur Verfügung.

print

Tags: ,

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 03 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld