FCR Immobilien AG setzt ihren profitablen Kurs im ersten Halbjahr 2025 fort

Das Ergebnis vor Steuern, EBT, erreichte mit 4,0 Mio. Euro ein solides Niveau (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro). Die Funds from Operations, FFO, lagen mit 3,9 Mio. Euro auf Vorjahreshöhe (3,9 Mio. Euro) und unterstreichen die Stabilität und Ertragsstärke des Immobilienportfolios. Besonders positiv wirkte sich die Entwicklung auf der Finanzierungsseite aus: Dank des verbesserten Zinsumfelds reduzierten sich die Finanzaufwendungen deutlich auf 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 8,1 Mio. Euro).

Zum 30.06.2025 konnte FCR auch ihre Bilanzkennzahlen weiter spürbar verbessern: Die Eigenkapitalquote stieg auf 33,7 Prozent (31.12.2024: 32,3 7 Prozent). Der Marktwert des Immobilienportfolios beträgt 392 Mio. Euro. Der Net Asset Value, NAV, erhöhte sich auf 161,5 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Stand zum Jahresende 2024 (145,6 Mio. Euro).

Die positive Entwicklung der operativen Kennzahlen bestätigt erneut die Qualität und Stabilität des FCR-Immobilienportfolios. Zum 30.06.2025 konnte die bereits hohe Vermietungsquote nochmals leicht auf nunmehr 94,2 % gesteigert werden (31.12.2024: 94,1 Prozent). Gleic erhöhte sich die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge, WAULT, auf 5,9 Jahre (31.12.2024: 5,7 Jahre). Diese Entwicklungen unterstreichen die Kernkompetenz der FCR im aktiven Asset Management und belegen die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Portfolios.

Auf Basis der erfreulichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 und der gestärkten Finanzkennzahlen blickt FCR zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf. Der Vorstand erwartet eine Fortsetzung der profitablen Unternehmensentwicklung im zweiten Halbjahr.

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 steht ab Donnerstag, 21.08.2025 auf der FCR-Website im Investor Relations-Bereich zum Download zur Verfügung.