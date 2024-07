FCR Immnobilien: Update 7,25%-Anleihe

Ziel ist es, das Immobilienportfolio weiter auszubauen. Für den Zukauf weiterer Objekte hat FCR Immobilien daher eine Anleihe mit einer festen, jährlichen Verzinsung von 7,25 % emittiert. Die 7,25%-Anleihe 2023/2028 (WKN: A352AX, ISIN: DE000A352AX7) kann nach wie vor über die FCR-Website gezeichnet werden.

Aufgrund der Börsennotierung der Anleihe kann dieses Papier täglich gehandelt werden. Die Zinsabrechnung erfolgt auf Tagesbasis. Somit ist neben einer attraktiven Rendite auch ein hohes Maß an Flexibilität bei der Geldanlage vorhanden.

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial.

Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfoli.

