Fast Food Franchising – wie sieht die Zukunft aus?

Im Jahr 2020 ging die Welt online. Unternehmen mussten ihre stationären Angebote einstellen und Online-Aktivitäten in rasendem Tempo steigern. Innerhalb weniger Monate wurden Verbrauchertrends beschleunigt. Die Umstellung auf das Internet führte zu einer steigenden Nachfrage und höheren Erwartung an digitale Fähigkeiten. Wenn eine Branche mit dieser Entwicklung mithalten konnte, dann der Markt für Schnellrestaurants (QSR): Rasch und flexibel reagierte er mit digitalen Angeboten, Take Away etc. und konnte die Krise ohne größere Verluste überstehen. Um dieses Momentum zu halten, ist es wichtig, die sich ändernden Kundenbedürfnisse mit modernen, sich fortlaufend entwickelnden Konzepten zu erfüllen.

Immer mehr Kunden erwarten von Marken, dass sie sie inspirieren. Sie erwarten, dass sie ihr Messaging auf genau die Momente ausrichten, die in ihrem Leben besonders sind. Digital vernetzt wünschen sie ein nahtloses, konsistentes Markenerlebnis, das von einer Anlaufstelle zur anderen, von einem Absatzkanal zum anderen und sogar über die Bestellung hinausreicht. Dem Verlangen nach Spaß und Genuss steht die Bereitschaft, sich auf neue Trends, Tools, Einkaufs- und Essgewohnheiten einzulassen, gegenüber. Außergewöhnliche Geschmacksrichtungen stellen einen besonderen Anreiz dar. Nach der pandemiebedingten, weitgehenden Abkopplung von der realen Welt verlangen Verbraucher nach einem Erlebnis, das mehr als nur eine Transaktion ist!

Um diese Kundenbedürfnisse zu befriedigen, baut Carl’s Jr. seine Brand auf den drei Säulen Place, Product, People auf. Kunden kommen, um neue Geschmacksrichtungen zu entdecken, und kehren wegen des Erlebnisses zurück. Die Antwort sind Restaurants in modernem Design, mit einer ungezwungenen Atmosphäre und mit einem schnellen, aufmerksamen Service inklusive Tischbedienung. Innovative Küchen und Omnichannel-Konzepte mit Straßenverkauf, Dine-In, Lieferung oder Drive-Thru zeichnen die Marke aus. Verschiedenste Bestellmöglichkeiten wie über QR-Code oder Social Media runden die hohe Kundenausrichtung ab.

Die letzten zwei Jahre haben den Wettbewerb in der QSR-Branche neu gestaltet. Für Investoren gilt es, Partnerschaften mit den besten Franchisegebern einzugehen. Gebäude- und Standortpläne, die neue Multi-Verkaufskanäle bedienen, geringe Gesamtinvestitionen bei hoher Umsatzerwartung und die Integration von Technologie sind hier der Gradmesser.

