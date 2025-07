EZB senkt Leitzins – Lohnt sich jetzt Ihre Baufinanzierung?

Weil sich sinkende Zinsen oft auch auf günstigere Baukredite auswirken, erklären wir Ihnen, was Sie jetzt beachten sollten und wie Sie den richtigen Zeitpunkt für Ihren Hausbau erkennen.

Jede Zinssenkung der EZB ist ein positives Signal. Doch die Realität ist komplexer. Denn anders als gedacht reagieren die Bauzinsen nicht automatisch oder unmittelbar auf die Zinsentscheidungen. Das bedeutet, eine Baufinanzierung wird damit nicht unbedingt günstiger. Der Grund: Bauzinsen orientieren sich nicht nur am Leitzins, sondern vor allem an langfristigen Kapitalmarktzinsen.

Viele Banken haben die Zinssenkung bereits vorweggenommen. Sie ist damit längst in den Markt eingepreist. Wer jetzt auf stark sinkende Bauzinsen hofft, dürfte deshalb enttäuscht werden. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Seitwärtsbewegung der letzten Monate fortsetzt. Warum? Weil die meisten Baufinanzierungen eine lange Zinsbindung haben (oft über zehn Jahre oder mehr). Sie orientieren sich daher stärker an den Erwartungen der Kapitalmärkte als an kurzfristigen Notenbankentscheidungen.

Was beeinflusst Ihre Baufinanzierung wirklich?

Unabhängig vom Leitzins gibt es viele Faktoren, die Ihre Finanzierung beeinflussen. Dazu zählen etwa:

Ihre persönliche Bonität und Eigenkapitalquote

Die gewünschte Zinsbindung und Tilgungsrate

Förderprogramme auf Bundes- oder Landesebene

Das konkrete Immobilienangebot vor Ort

Die Preisentwicklung in Ihrer Region

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Hausbau und Hauskauf?

Für Sie als Bauinteressierte oder Immobilienkäufer bedeutet das: Eine gute Planung und eine individuelle Beratung sind wichtiger denn je. Selbst wenn die Zinsen aktuell nicht stark sinken, bewegen sie sich auf einem im Vergleich zu den Vorjahren immer noch moderaten Niveau. Daher kann jetzt ein guter Moment sein, um sich näher mit dem Thema Wohneigentum zu beschäftigen. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet das eigene Zuhause nicht nur Stabilität, sondern auch langfristige finanzielle Sicherheit. Entscheidend ist, dass die Finanzierung zu Ihnen passt und gut kalkuliert ist.

