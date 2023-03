Exklusiver Club-Deal in Europas Touristendestination Nummer eins

Ein ganzjähriges mildes Klima, Traumstrände ein malerisches Hinterland und nur drei Flugstunden von fast allen europäischen Ballungszentren entfernt: Kein Wunder, dass Mallorca für Touristen die beliebteste Insel im Mittelmeerraum ist. Seit kurzem kommen sogar US-Amerikaner per Direktflug von New York auf die Baleareninsel geflogen.

Mallorca hat die letzten zwei Jahre gut überstanden und entwickelt sich weiter. Die Übernachtungszahlen erreichen schon wieder die Niveaus von vor der Corona- Pandemie. Bis zu zwölf Millionen Touristen pro Jahr besuchen die größte Baleareninsel, zunehmend auch ganzjährig. Doch inzwischen ist dort die Erkenntnis gereift, dass das Kapazitätsende erreicht ist. Die Zeiten des „Ballermann-Tourismus“ sollen ein Ende haben, die neue Devise lautet „Klasse statt Masse“. Konsequenz: Es werden keine neuen Hotelprojekte mehr genehmigt.

Mit dem ProReal Hospitality Mallorca bietet die ONE GROUP jetzt die einmalige Chance, mittelbar in den Erwerb, den Umbau und den operativen Betrieb des Hotels „Aethos Mallorca“ zu investieren. Es handelt sich um ein Objekt im beliebten Badeort Peguera südwestlich von Palma, nur eine halbe Autostunde vom Flughafen entfernt. Die Lage mit direktem Strandzugang ist einzigartig. Das Hotel wird im bewährten, hochwertigen Aethos-Konzept saniert und als „Aethos Mallorca“ neu positioniert. Hinter Aethos steht die erfahrene Investmentgesellschaft Limestone Capital die auf genau diese Revitalisierungsprojekte spezialisiert ist und in Zusammenarbeit mit den Investmentprofis der ONE GROUP eine einzigartige Investmentchance für Investoren ab einer Zeichnungshöhe von 200.000 Euro aufgelegt haben.

Es handelt sich um ein exklusives Club- Deal-Angebot. Das Besondere: Aus dem Emissionserlös wird ein Co-Investment neben dem Luxemburger Spezialfonds „Limestone Amethyst-Fund“ eingegangen, der bereits renommierte und professionelle Investoren beinhaltet und ebenfalls in das Hotelprojekt investiert. Bei einer geplanten Laufzeit von fünf Jahren wird eine Vermögensmehrung von über 7,5 % pro Jahr angestrebt. Neben einer bevorrechtigten Verzinsung von 7,5 % p.a. können Investoren zusätzlich von einem erfolgreichen Verkauf des Objektes partizipieren. Im positiven Szenario sind somit zweistellige Renditen möglich.

