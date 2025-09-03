Event Hotels erwirbt Keystone Portfolio

Event Hotels, führender Europäischer Hotelbetreiber und Hotelinvestor, gibt den Erwerb des Keystone-Portfolios bekannt. Das Paket umfasst 17 Häuser der Marken ibis und Mercure in Deutschland mit insgesamt 2.021 Zimmern an Standorten von Bremen bis München. Die Beratung in der Transaktion erfolgte durch die Kanzlei McDermott Will & Schulte (Düsseldorf).

„Der Erwerb dieser Hotels ist ein großes Investment in unserer 30-jährigen Unternehmensgeschichte und ein zusätzlicher Meilenstein in unserer Entwicklung als Hotel-Investor“, erklärt Anders Braks, Eigentümer und CEO von Event Hotels. „Diese Häuser konnten uns von der Qualität und – insbesondere während der Corona-Pandemie – von der Resilienz der Produkte und Standorte überzeugen. Nun werden wir die Hotels mit langfristiger Perspektive weiterentwickeln und gezielt in Gästebereiche und technische Infrastruktur investieren.“

Die Hotels liegen in Märkten mit hoher wirtschaftlicher Stabilität und Nachfrage: Bremen, Frankfurt, Köln, Nürnberg und München zählen zu den Kernstädten für Geschäftsreisende, Messegäste und Kongressveranstaltungen und bieten dadurch hohe Belegungsquoten und stabile Performance. Koblenz am Rhein ist ein touristisch bedeutender Standort mit starkem Freizeitgästeaufkommen; hier liegt das größte Haus des Portfolios, das Mercure Koblenz City mit 168 Zimmern. Weitere Standorte wie Bamberg, Paderborn, Würzburg, Duisburg und Sindelfingen zeichnen sich durch stabile wirtschaftliche Grundlagen, gute Infrastruktur und Wachstumschancen im Midscale- und Budgetsegment aus. Diese strategische Standortaufstellung sorgt für eine attraktive Risikostreuung, stabile Cashflows und langfristige Wertsteigerung.

Mit dem Kauf dieser Hotels wollen Event Hotels gezielte Umsetzungen von Modernisierungen, technische Upgrades und Maßnahmen zur Optimierung des Gästeerlebnisses durchführen – dies sichert gleichzeitig nachhaltige wirtschaftliche Performance.

