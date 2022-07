Euroboden mit weiteren Fortschritten in München und Berlin

Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden hat innerhalb von wenigen Wochen Baurechte für drei große Wohnimmobilienprojekte mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt ca. 250 Millionen Euro erhalten. Nachdem erst kürzlich positive Bauvorbescheide für Projekte in Düsseldorf-Gerresheim und München-Neuhausen vermeldet werden konnten, hat Euroboden nun das Baurecht für ein Vorhaben im Münchener Trendviertel Giesing erhalten. Dabei ist ein Neubau mit ca. 58 Wohneinheiten und einer oberirdischen Bruttogeschossfläche von etwa 5.300 Quadratmetern vorgesehen. Die Nähe zum Stadtzentrum, die gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung sowie attraktive Grünflächen zeichnen den Standort aus. Das geplante Verkaufsvolumen dieses Projekts beläuft sich auf ca. 75 Millionen Euro.

Darüber hinaus hat Euroboden bei einer Gewerbeimmobilie in Berlin-Neukölln den Mietvertrag mit einem bonitätsstarken Bestandsmieter vorzeitig bis Mai 2038 verlängert. Die Mietfläche beträgt 6.145 Quadratmeter.

Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: „Die positiven Bauvorbescheide für große Projekte in München und Düsseldorf innerhalb kurzer Zeit zeigen, dass wir mit der Umsetzung unserer Projektpipeline erfolgreich vorankommen. Gleichzeitig schaffen wir relevante Werte bei den Liegenschaften und erhöhen unsere stillen Reserven. Wir sehen nach wie vor einen enormen Bedarf an qualitativ hochwertigem Wohnraum in unseren Zielmärkten München, Berlin, Frankfurt am Main und Düsseldorf. Dieses Potenzial werden wir auch weiterhin nutzen.“

(Euroboden GmbH)