Erste Büroimmobilie von POLIS in Potsdam

Die POLIS Immobilien AG, bundesweit agierender Bestandshalter und Asset Manager von Büroimmobilien, hat einen innerstädtischen Bürokomplex in der Potsdamer Zeppelinstraße 47–49 mit einer Gesamtmietfläche von rund 18.000 Quadratmeter von einer von Shore Capital International beratenen Fondsgesellschaft erworben.

Die Transaktion wurde mittels Share Deal durch einen hundertprozentigen Anteilserwerb an einer ausländischen Gesellschaft zum 1. März 2022 realisiert. Die rechtliche Beratung während des Ankaufsprozesses erfolgte durch LJRR Rechtsanwälte mbB, das Maklerhaus Cushman & Wakefield war vermittelnd tätig.

Prosperierender Wirtschaftsstandort

„Wir sehen in Potsdam einen prosperierenden Wirtschaftsstandort. Mit dem Erwerb des Büroparks Sanssouci entsprechen wir unserer Strategie, neben den Top-7-Städten verstärkt an aussichtsreichen Standorten in Ostdeutschland zu investieren. Der Kauf stellt die bisher größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte von POLIS dar“, erläutert Mathias Gross, COO der POLIS Immobilien AG.

Die erworbene Immobilie wurde 1998 errichtet und verfügt über insgesamt fünf Gebäude. Neben den Büroflächen, die den Großteil der Mietflächen ausmachen, bietet der Gebäudekomplex den Nutzern Praxis-, Lager- und Gastronomieflächen und PKW-Stellplätze. Derzeit sind 91 Prozent der Flächen vermietet.

Gute Verkehrsanbindung

Das rund 14.500 Quadratmeter große Grundstück in der Zeppelinstraße gehört zum Stadtteil Potsdam-West und befindet sich zwischen der nahegelegenen Havel und dem Park Charlottenhof. Der Standort bietet ein breites Spektrum an Freizeitangeboten sowie eine Vielzahl verschiedener Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés.

Das Gebäudeensemble ist durch verschiedene Tram- und Bus-Haltestellen sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden und befindet sich nur wenige Gehminuten vom Bahnhof „Charlottenhof“ entfernt, von dem aus der Potsdamer Hauptbahnhof und die Berliner City-West ohne Umstieg erreichbar sind.

(POLIS Immobilien AG)