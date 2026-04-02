Engelhardt Real Estate und Pegasus Capital Partners starten Vertrieb für Zeltner Living Studio Apartments in Nürnberg

Die Nachfrage nach hochwertigem studentischem Wohnraum in Nürnberg ist ungebrochen. Die SAF, ein Joint Venture von Engelhardt und Pegasus, begegnet diesem Bedarf mit ihrem jüngsten Projekt: den Zeltner Living Studio Apartments in der Burgerstraße 59-61 im Nürnberg. Der Vertrieb der 91 modernen, voll möblierten Apartments ist kürzlich gestartet und stößt auf positive Resonanz bei privaten Kapitalanlegern und Eigennutzern.

Zentrale Lage mit exzellentem Zukunftspotenzial

Die Zeltner Living Studio Apartments entstehen in einem urbanen Quartier, das ideale Voraussetzungen für studentisches Wohnen bietet. Die Lage überzeugt durch ihre unmittelbare Nähe zu bedeutenden Bildungseinrichtungen wie der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (THN), der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) und der neu gegründeten Technischen Universität Nürnberg (UTN), die perspektivisch rund 6.000 zusätzliche Studierende und knapp 2.000 neue Arbeitsplätze in die Stadt bringen wird.

Mit Investitionen von 2,5 Mrd. Euro in den Hochschulstandort Nürnberg-Erlangen, sorgt die bayerische Staatsregierung mittelfristig für ca. 15.000 zusätzliche Studierende und 4.500 bis 5.000 wissenschaftliche Arbeitsplätze. Die Kombination aus UTN, FAU und dem neuen Siemens-Campus in Erlangen führt erstmals zu einem zusammenhängenden Wissenschaftsraum mit über 60.000 Studierenden. Damit entsteht ein Markt, der sich strukturell dem in München und Karlsruhe annähert, bei einem deutlichen geringeren Angebot an (Micro)-Apartments. Es spricht vieles dafür, dass sich der Raum Nürnberg in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einem der größten neuen Student-Housing-Märkte Deutschlands entwickelt.

Gleichzeitig profitieren die Bewohner der Zeltner Living Studio Apartments von der hervorragenden ÖPNV-Anbindung sowie der Nähe zu Naherholungsgebieten wie dem Wöhrder See und dem historischen Zeltnerschloss, das dem Projekt seinen Namen verleiht.

Förderfähiger Effizienzhaus-55-Standard (KfW-Programm 297+298) und durchdachtes Wohnkonzept

Das siebengeschossige Gebäude mit Untergeschoss wird nach dem energieeffizienten EH-55-Standard errichtet und bietet 91 Apartments mit Größen für jeden Anspruch zwischen ca. 19 m² und ca. 37 m². Die Apartments sind modern und bedarfsgerecht vollmöbliert und verfügen über eine hochwertige Ausstattung. Ergänzt wird das Wohnangebot durch exklusive Gemeinschaftsflächen: Eine Fitness-Lounge, eine Dachterrasse, eine Learning-Lounge für konzentriertes Arbeiten und eine Washing-Lounge mit digitaler Buchung per App schaffen ein attraktives Rundum-Paket für die Mieter. Fahrradstellplätze und eine Paketannahmebox runden das moderne Wohnkonzept ab.

Der Rückbau des Bestandsgebäudes wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Die Fertigstellung des Neubaus ist für die zweite Jahreshälfte 2028 avisiert.

Attraktive Kapitalanlage mit Full-Service-Konzept

Für private Kapitalanleger und Eigennutzer bieten die Zeltner Living Studio Apartments eine zukunftssichere Investition in einem stark nachgefragten Marktsegment. Ein besonderer Vorteil: Die Vermietung und Sondereigentumsverwaltung kann optional über die SAM Studio Apartments Management GmbH, eine auf Micro-Living spezialisierte Tochtergesellschaft der Engelhardt Real Estate Group, erfolgen. Mit rund 900 Apartments under management in ganz Bayern und kontinuierlicher Vollvermietung gehört die SAM zu den erfahrensten und erfolgreichsten Anbietern in diesem Segment und gewährleistet eine professionelle und reibungslose Vermietung.

Bewährte Partnerschaft auf der Studio Apartments Factory

Das Projekt entsteht auf der gemeinsamen Plattform Studio Apartments Factory, mit der Engelhardt und Pegasus bereits mehrere erfolgreiche Projekte realisiert haben. Mit den Zeltner Living Studio Apartments setzen die beiden Partner nun ihre dritte gemeinsame Projektentwicklung um.

Georg Engelhardt, Geschäftsführer der SAF und der Engelhardt Real Estate Group, kommentiert: „Die starke Nachfrage seit Vertriebsstart bestätigt unser Konzept. Mit den Zeltner Living Studio Apartments bieten wir privaten Kapitalanlegern wie auch Eigennutzern eine attraktive Investitionsmöglichkeit in einem wachsenden Markt. Dank unserer hauseigenen Vermietungsgesellschaft SAM können wir zudem eine professionelle und langfristige Betreuung garantieren – ein klarer Vorteil für Investoren, die auf Sicherheit und nachhaltige Perspektiven setzen.“

Martin Führlein, CEO bei Pegasus Capital Partners, ergänzt: „Nürnberg entwickelt sich durch die Neugründung der Technischen Universität Nürnberg (UTN) und die massiven Investitionen des Freistaats Bayern in die bestehenden Hochschulen FAU und THN zu einem noch attraktiveren Standort mit deutlich steigendem Bedarf an studentischem Wohnraum. Die Zeltner Living Studio Apartments liegen für alle Nürnberger Hochschulstandorte in Fahrradnähe und sind mit dem öffentlichen Nahverkehr hervorragend angebunden. Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt langfristig sowohl Mieter als auch Investoren überzeugen wird.“