Empira Group sichert Finanzierung und startet Bau beim Trophy Asset Ku’damm Eck in Berlin

Finanzierung erfolgreich abgeschlossen

Empira konnte für das Projekt eine Gesamtfinanzierung in einem mittleren dreistelligen Millionenbereich erfolgreich strukturieren.

Für die Senior-Finanzierung fungiert die Berlin Hyp als Konsortialführerin, gemeinsam mit der Münchener Hypothekenbank als weiterem Finanzierungspartner. Die Berlin Hyp begleitet das Projekt bereits seit mehreren Jahren und bringt ihre ausgewiesene Expertise in der Finanzierung komplexer Gewerbeimmobilien ein. Mit dem Einstieg der Münchener Hypothekenbank kommt ein weiterer starker Finanzpartner an Bord. Beide Banken bestätigen mit ihrer Kompetenz und Erfahrung das Vertrauen in die Immobilie, den Markt und die Beteiligten.

„Insbesondere im derzeit anspruchsvollen Marktumfeld ist der erfolgreiche Abschluss einer Finanzierung dieser Komplexität und Größenordnung ein starkes Signal. Er unterstreicht sowohl die Qualität des Assets als auch die Projektentwicklungs-, Finanzierungs- und Strukturierungskompetenz von Empira“, sagt Steffen Bartl, Managing Director – Head of Debt Solutions der Empira Group.

Parallel zur Finanzierung wurde die vollständige Neupositionierung des Ku’damm Ecks abgeschlossen. Zu den zentralen Erfolgsfaktoren zählen:

Nahezu vollständige Vermietung (97 %) bereits vor Baustart

Langfristige Mietverträge mit etablierten Mietern mit inhaltlichen und funktionalen Synergien innerhalb des Hauses

Erteilung der Baugenehmigung für die umfassende Revitalisierung und Umnutzung

Unterzeichnung des GU-Vertrags mit einem auf komplexe Um- und Ausbauten spe-zialisierten Bauunternehmen

Angestrebte DGNB-Platin-Zertifizierung (entsprechende Vorzertifizierung) liegt vor

Die Baumaßnahmen starten im Frühjahr 2026, die Übergabe der Mietflächen ist ab 2027 vorgesehen.

Attraktiver Nutzungsmix mit starken Ankermietern

Das Ku’damm Eck wird zu einem modernen urbanen Prestigeobjekt mit einem Nutzungsmix aus Hotellerie, Konferenz- und Eventflächen, Gastronomie sowie modernen Arbeitswelten transformiert. Neben Bestandsmietern wie dm, C+A und The North Face konnten folgende Nutzer gewonnen werden

Ruby Hotels: Erster Standort in Berlin und zugleich größtes Ruby Hotel in Deutschland mit 375 Zimmern auf rund 15.100 m²

SPARK: Langfristiger Mietvertrag über rund 3.800 m² für ein hochdigitalisiertes Konferenz-, Meeting- und Eventzentrum im 3. und 4. Obergeschoss, einschließlich des historischen Ballsaals mit rund acht Metern Deckenhöhe

Eine öffentlich zugängliche Dachterrasse, betrieben von Ruby, mit Panoramablick von Teufelsberg bis zum Fernsehturm

Finanzierungsexpertise als Erfolgsfaktor

Der erfolgreiche Turnaround des Ku’damm Ecks zeigt, wie entscheidend strukturierte Finanzierungslösungen, Marktkenntnis und Umsetzungskompetenz in einem herausfordernden Marktumfeld sind.

„Dass wir ein solch großvolumiges innerstädtisches Gewerbeobjekt in der aktuellen Marktphase entwickeln konnten, ist das Ergebnis unserer integrierten Investment- und Finanzierungsexpertise. Die vertikale Integration von Asset Management, Development, Bau und Finanzierung, sowie die enge Verzahnung unserer Expertenteams waren hier entscheidend. Zudem unterstreicht dieser Abschluss die Bedeutung langfristiger Partnerschaften und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Banken und Investoren“, sagt Marcus Bartenstein, CEO der Empira AG.

Neues urbanes Highlight für die City West

Mit der Revitalisierung des Ku’damm Ecks leistet Empira einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung und Belebung des Kurfürstendamms – einer der bedeutendsten Einkaufs- und Geschäftsstraßen Europas. Das Projekt verbindet architektonische Qualität, nachhaltige Standards und einen zukunftsfähigen Nutzungsmix und setzt damit ein neues Zeichen für die Berliner City West.