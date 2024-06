Dr. Klein: Sinkende anfängliche Tilgung

Die Standardrate berechnet sich anhand der Eckdaten von 300.000 Euro Kreditsumme, zwei Prozent Tilgung, zehn Jahren Zinsbindung und 80 Prozent Beleihungsauslauf. Sie steigt im Mai mit 1.463 Euro auf den bislang höchsten Betrag dieses Jahres. Im Mai 2023 investierten Käufer nach dieser Musterrechnung mit 1.505 Euro noch mehr in den Erwerb ihres Eigenheims. Ein anderes Bild zeigt sich beim Zwei-Jahresrückblick: Hier lag die Standardrate bei lediglich 1.190 Euro, also knapp 20 Prozent unter der aktuellen. Einen Grund hierfür stellt unter anderem das unterschiedliche Zinsniveau dar.

Beleihungsauslauf auf Höchststand, Darlehenshöhe verzeichnet Plus

Der Anteil des Eigenkapitals bei Immobilienfinanzierungen nimmt weiter ab, das heißt, der Trend des steigenden Beleihungsauslaufs hält an, so der Dr. Klein Trendindikators Baufinanzierung. Im Mai beträgt das Verhältnis zwischen der benötigten Kreditsumme und dem Beleihungswert der Immobilie 87,21 Prozent – ein erneuter, wenn auch sehr leichter Anstieg gegenüber dem Vormonat. Ein Jahr zuvor wurde diese Kennzahl mit 83,47 Prozent bemessen, im Mai 2022 war sie deutlich kleiner (79,83 Prozent). Kreditinstitute sichern sich ihr größeres Finanzierungsrisiko mit höheren Zinsen ab, was zu schlechteren Konditionen auf Seiten der Darlehensnehmenden führt.

Die Darlehenshöhe bewegt sich laut Dr. Klein Trendindikators Baufinanzierung nach einem leichten Rückgang im April nun wieder auf demselben Stand wie bereits im März: Im Mai nehmen Kaufinteressenten durchschnittlich 299.000 Euro für den Erwerb einer Immobilie bei einem Kreditinstitut auf. Das Niveau ist damit seit Jahresbeginn konstant hoch – und jeden Monat um mindestens 11.000 Euro höher als im jeweiligen Vorjahresmonat. Im Mai besteht sogar eine Differenz von 18.000 Euro im Vergleich zum selben Monat im Jahr 2023.

Darlehensnehmende setzen auf leicht kürzere Zinsbindung

In Deutschland entscheiden sich, so der Dr. Klein Trendindikators Baufinanzierung, Immobilienkäufer bei ihrer Baufinanzierung häufig für eine zehnjährige Zinsbindung. Aber auch längere Laufzeiten wie 15 oder 20 Jahre sind durchaus üblich, da die Finanzierung des Eigenheims somit über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte planbar und sicher ist. Die durchschnittliche Zinsbindung liegt im Mai bei rund elf Jahren und einem Monat – das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zu den vergangenen sieben Monaten, in denen Kreditnehmende sich im Durchschnitt für eine Laufzeit von rund elf Jahren und zwei Monaten entschieden.

Nachfrage nach KfW-Darlehen steigt

Im Mai machen sich die wieder gefüllten Fördertöpfe der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) leicht bemerkbar: Der Anteil von KfW-Darlehen am gesamten Baufinanzierungsvolumen steigt auf

8,41 Prozent, das ist ein geringes Plus von 0,26 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat und ein Zuwachs von 1,87 Prozent verglichen mit Mai 2023. Die Einbindung eines günstigen Kredites vom Staat als Ergänzungsbaustein kann den Immobilienkauf durchaus erleichtern und leistbarer machen.



