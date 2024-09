DKB: Vierter Social Housing Bond

Die DKB konnte ihren vierten Social Housing Bond (sozial orientierter Hypothekenpfandbrief) erfolgreich am Kapitalmarkt platzieren. Die Emission traf – trotz eines schwierigen Marktumfelds und einer herausfordernden Laufzeit von zehn Jahren – auf eine hohe Investorennachfrage. Innerhalb kürzester Zeit stieg das Orderbuch auf über 500 Mio. EUR und die Emission konnte wenig später mit einer 2,7-fachen Überzeichnung geschlossen werden. Der Kupon der Anleihe beträgt 2,75 Prozent.

Die eingenommenen Erlöse der Social Housing Bond Emission dienen der Refinanzierung von Darlehen an kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften.

Soziale Investments gewinnen neben grünen Finanzierungen weiterhin an Relevanz

Die DKB trägt mit ihrem grün und sozial ausgerichteten Kreditportfolio u.a. dazu bei, dass die Wohnungsunternehmen weiter investieren können und der soziale Wohnungsbau in Deutschland vorangetrieben wird.

Vor allem die Modernisierung durch zukunftssicheres ökologisches Bauen, der Mieterschutz und der Ankauf von Wohnungsbeständen spielen bei den Investitionen eine zentrale Rolle. Der Social Housing Bond leistet zudem einen signifikanten Beitrag zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG10 – Weniger Ungleichheiten und SDG11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden).

Uwe Jurkschat, Head of Treasury der DKB: „Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage der Investoren an unserem vierten Social Housing Bond. Dies zeigt das große Interesse an nachhaltigen Investments sowie das Vertrauen in die DKB als nachhaltige Bank und Emittent. Durch die Verwendung der Emissionserlöse zur Refinanzierung unserer Darlehen im Bereich bezahlbaren und sozialen Wohnens können wir gezielt die öffentliche Daseinsvorsorge unterstützen und hierdurch einen wesentlichen Teil beitragen, um Themen der sozialen Nachhaltigkeit voranzutreiben.“

DKB bereits seit Jahren erfolgreich mit nachhaltigen Anleihen

Bereits in den vergangenen Jahren hat die DKB erfolgreich Green und Social Bonds begeben und wurde u.a. auch mit dem Social Bond Innovation Award des renommierten Fachmagazins für nachhaltige Finanzen – „Environmental Finance“ ausgezeichnet. Das ausstehende Volumen der von der DKB begebenen Social Bonds beträgt mittlerweile mehr als 3,25 Mrd. EUR. Neben bezahlbarem Wohnraum werden damit Projekte in den Bereichen öffentliche Versorgung, Gesundheit und Pflege sowie Bildung refinanziert.

