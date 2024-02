DIRINGER & SCHEIDEL: limehome Design-Apartments in New7

Die traditionsreiche und in Mannheim verwurzelte DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe (D&S) verantwortet die Realisierung von New7 als renommierter Projektentwickler, Bauherr und Generalunternehmer. Mit limehome begrüßt D&S in New7 einen der führenden technologiebasierten Anbieter und Betreiber von voll digitalisierten Design-Apartments in Europa. limehome wird in New7 einen seiner größten Standorte Süddeutschlands eröffnen.

„Mannheim, als Herzstück der Metropolregion Rhein-Neckar, hat sich mit der Bundesgartenschau 2023 als besonderer Touristenmagnet erwiesen“, sagt Niklas Dorn, Expansion Manager bei limehome. „Die zukünftige Aufenthaltsqualität wird gemäß dem Leitbild ,Mannheim 2030‘ weiter steigen, was den Standort besonders reizvoll für uns macht. Mit dem Bauherren DIRINGER & SCHEIDEL realisieren wir gemeinsam ein ganz besonderes Redevelopment, um Gästen komfortable Apartments anzubieten und ein temporäres Zuhausegefühl zu schaffen.“

New7 ist eines der fortschrittlichsten Immobilienprojekte in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Planung stammt vom Architekturbüro blocher partners, Stuttgart. Mit den Architekten hatte D&S in der Vergangenheit unter anderem das Stadtquartier Q 6 Q 7 realisiert. Im Herzen der Quadratestadt entsteht nun eine weitere zukunftsweisende Multi-Use-Immobilie, die ein neues Kapitel im Bereich des urbanen Wohnens und Arbeitens aufschlägt. New7 steht für eine zukunftsorientierte Entwicklung, die traditionelle Baukunst mit innovativen Ansätzen kombiniert. Das Gebäude soll Nachhaltigkeit, Design und Effizienz auf das Beste vereinen.

limehome wird mit mehr als 100 Einheiten für Freizeit- und Geschäftsreisende am Standort Mannheim präsent sein. „Wir freuen uns, einen innovativen Nutzer wie limehome für unser Projekt gewonnen zu haben, der zur Attraktivität und Vielfalt von New7 beiträgt“, betont Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der DIRINGER & SCHEIDEL Städtebau GmbH.

Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss bilden die Basis von New7, während der Großteil des Gebäudes Wohnraum, gefolgt von Büro- und Praxisflächen, einnehmen wird. Herzstück der Entwicklung von New7 ist der teilweise Erhalt der konstruktiven Bauteile in den Untergeschossen und oberirdisch bis zu den aufgehenden Teilen des ersten Obergeschosses und die ab dann erfolgende innovative Holz-Hybridbauweise. Die Kombination von Holz als natürlichem CO2-Speicher mit anderen Materialien wird den CO2-Fußabdruck des Gebäudes erheblich reduzieren.

Die intensive Begrünung der geplanten Innenhofbereiche sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität für die künftigen Bewohner inmitten der Stadt.

Das Fassadenkonzept von New7, eine Fusion aus Textilbetonsockel und aufgestockter Holzfassade, verleiht dem Gebäude eine unverwechselbare Ästhetik. Die vertikalen, hängenden Grünflächen, die an einem Edelstahlnetz verankert sein werden, setzen nicht nur optische Akzente, sondern sind ein weiteres Zeugnis für die ökologische Vision des Projekts.

„Die Gesamtheit unserer Maßnahmen bei der Realisierung von New7 verbessert nicht nur das Mikroklima im Bereich des Gebäudes, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur allgemeinen Verbesserung des Stadtklimas“, so Geschäftsführer Alexander Langendörfer weiter.