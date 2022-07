DIEAG verstärkt den Fokus auf nachhaltiges Bauen und wird Mitglied bei DGNB & ECORE

Die DIEAG Unternehmensgruppe sieht sich gleichermaßen ökonomischen, ökologischen wie sozialen Belangen verpflichtet. Dies spiegelt sich in ihrem Nachhaltigkeits-Leitbild zu verantwortungsvollem und nachhaltigem Investieren nach den drei zentralen ESG-Kriterien – Environment, Social und Governance – und mündet im Unternehmensgrundsatz, über alle Assetklassen hinweg vernünftige Projekte zu realisieren. Um dem Nachhaltigkeitsleitbild der Unternehmensgruppe nachweislich und konsequent Ausdruck zu verleihen, ist die DIEAG den beiden Brancheninitiativen ECORE („ESG-Circle of Real Estate“) sowie dem DGNB e.V. beigetreten.

Robert Sprajcar, Vorstand DIEAG Unternehmensgruppe: „Wir sind der festen Überzeugung, dass man Trends am besten begegnet, in dem man ihnen vorausgeht. So sind die ESG-Kriterien für uns bereits heute Standard und Richtschnur bei all unseren Projektentwicklungen. Wir möchten unserem Fokus auf ganzheitliche und nachhaltige Projektentwicklung sowie unserem dazugehörigen Engagement jedoch zusätzlichen Ausdruck verleihen. Konsequenterweise sind wir im Juni 2022 nun auch dem DGNB e.V. sowie der ECORE-Initiative beigetreten. In einzelnen Projektierungen, insbesondere unserer Quartiersentwicklung in Berlin-Oberschöneweide, dem Behrens-Ufer, gehen wir über die bisherigen Standards und Zertifizierungsmaßstäbe hinaus und widmen uns im Rahmen der Projektplanung auch den großen gesellschaftlichen Fragen, u.a. der einer klimaneutralen Energieversorgung von Innenstadtquartieren. Entsprechend streben wir für das 10 Hektar umfassende Behrens-Ufer in der Gesamtbetrachtung auch eine DGNB Zertifizierung für Quartiere in Platin an. Nachhaltigkeit ist für uns keine zu erfüllende Auflage, sondern eine Selbstverständlichkeit. Daher freuen wir uns besonders auf die Zusammenarbeit und den Austausch im jeweiligen Netzwerk.“

