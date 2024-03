DIE WOHNKOMPANIE: Richtfest auf dem Baufeld AMALIE in Hannover

Nach dem Richtspruch durch den Polier Ronald Busch versenkten Ralph Müller, geschäftsführender Gesellschafter der DIE WOHNKOMPANIE Nord GmbH und Frank Siebrecht, geschäftsführender Gesellschafter der Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co. KG, gemeinsam mit weiteren Projektbeteiligten die traditionellen letzten Nägel.

„Wir bedanken uns bei allen Projektbeteiligten für die wie immer vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit, die entscheidend dazu beiträgt, dass die bisherige Bauzeit reibungslos und planmäßig verläuft und schon bald die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in AMALIE ihr neues Zuhause finden“, sagt Ralph Müller.

„Mit jedem neuen Richtfest setzen wir nicht nur Steine, sondern auch Meilensteine für eine nachhaltige Zukunft. Die Entwicklung von 140 Wohnungen in Kooperation mit DIE WOHNKOMPANIE Nord unterstreicht unser Engagement für innovative und energieeffiziente Bauvorhaben. Der KfW 55 NH Standard symbolisiert nicht nur Effizienz, sondern auch unseren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und Lebensqualität für kommende Generationen“, sagt Frank Siebrecht.

Das Projekt AMALIE, Teil des des Projektes EMMY+AMALIE, entwickelt DIE WOHNKOMPANIE Nord GmbH gemeinsam im Joint Venture mit der Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co. KG. Auf rund 9.300 qm Grundstück entstehen 93 frei finanzierte und 35 geförderte Wohnungen sowie zwölf Stadthäuser zur Miete. Die ersten Einheiten werden voraussichtlich im November 2024 bezugsfertig sein. Das Projekt wurde von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit dem DGNB-Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet. Neben AMALIE entwickeln die Joint Venture Partner zukünftig in Hannover Kronsrode das Projekt EMMY mit weiteren 116 Wohneinheiten.

