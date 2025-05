Die weltweite Logistikbranche und ihre Herausforderungen

GEOPOLITISCHE EINFLÜSSE UND ANPASSUNGEN

Im Jahr 2024 verzeichnete die deutsche Reederei Hapag-Lloyd trotz der Krise im Roten Meer einen Anstieg der Transportmengen um etwa fünf Prozent auf 12,5 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Units). Der Betriebsgewinn stieg um vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Dies gelang trotz der Umleitung von Routen um die Südspitze Afrikas aufgrund von Sicherheitsbedenken im Roten Meer, was längere Fahrzeiten und höhere Kosten verursachte. Zusätzlich gründeten Hapag-Lloyd und Maersk die Allianz „Gemini Cooperation“, die die Route um das Kap der Guten Hoffnung nutzt, um den Suezkanal zu umgehen. Diese Entscheidung resultierte aus Sicherheitsbedenken im Roten Meer, insbesondere nach Angriffen der Huthi-Rebellen. Die Allianz betreibt 340 Schiffe mit einer Kapazität von 3,7 Millionen TEU.

AUSWIRKUNGEN DER PANDEMIE UND ANDERER KRISEN

Die COVID-19-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die anschließende Energiekrise haben die Logistikbranche erheblich beeinflusst. Intermodale Transporte, die verschiedene Transportarten kombinieren, sind teurer geworden. Zudem fehlt es an Arbeitskräften im Transport- und Lagerbereich; allein in der EU werden 400.000 Lkw-Fahrer vermisst.

KOSTENSTEIGERUNGEN UND DIGITALISIERUNG

Steigende Energiepreise und Fahrzeugkosten setzen Logistikunternehmen unter Druck, die erhöhten Ausgaben nicht vollständig an Kunden weiterzugeben. Durch Digitalisierung wie optimierte Tourenplanung und Routenoptimierung könnten Transportkosten um bis zu 20 Prozent gesenkt werden.

NACHHALTIGKEIT UND TECHNOLOGISCHE FORTSCHRITTE

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung. Die Partnerschaft zwischen dem Batteriehersteller CATL und der DHL Group zielt darauf ab, die Logistik umweltfreundlicher zu gestalten. Zudem hat die Branche durch die Pandemie Fortschritte in Digitalisierung und Automatisierung gemacht, etwa in den Bereichen Tracking und Lagerverwaltung. Insgesamt zeigt die Logistikbranche eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit, indem sie auf globale Herausforderungen reagiert und gleichzeitig technologische sowie nachhaltige Fortschritte vorantreibt.

MEIN GELD