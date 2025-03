Die 5. Initiatoren Loge: Ein glanzvoller Abend im Zeichen der Sachwertbranche

Am 7. November 2024 erstrahlte das Löwenpalais, die schönste Villa im Berliner Grunewald, in voller Pracht und bot die perfekte Kulisse für die 5. Initiatoren Loge. Die exklusive Veranstaltung erwies sich erneut als eines der wichtigsten Events der Sachwertbranche und zog hochkarätige Gäste an, die den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich auf ein erstklassiges Programm freuen, das durch inspirierende Vorträge, exklusive Einblicke und intensives Networking geprägt war. Der Abend bot nicht nur die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen, sondern auch wegweisende Trends und Entwicklungen der Branche zu diskutieren.

Ein besonderes Highlight des Abends war die Teilnahme des renommierten Bankhauses DONNER & REUSCHEL. In einem fesselnden Vortrag wurden spannende Einblicke in die Welt der Verwahrstellen gewährt und die Bedeutung einer verlässlichen Partnerbank für Real Assets eindrucksvoll erläutert.

Auch die Keynotes zählten zu den Höhepunkten des Abends: Roland Kölsch vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), Kai Schulze vom BVI Berlin und Norman Wirth vom AfW Bundesverband Finanzdienstleistung bereicherten die Veranstaltung mit ihren Beiträgen zu aktuellen Trends und politischen Entwicklungen. Ihre Expertise sorgte nicht nur für Denkanstöße, sondern auch für eine lebhafte Diskussion unter den Gästen.

Für zusätzliche Überraschungsmomente sorgten prominente Branchenexperten wie Cian Fitzgerald von Finanzprotect und Kevin Handrik von Investmentbuilding. Ihre Praxisberichte und Erfahrungen als Makler stießen auf großes Interesse und boten wertvolle Impulse für die Teilnehmenden.

Ein weiteres Highlight war der Vortrag von Kai Schulze, der direkt aus dem Kanzleramt exklusive Einblicke in die aktuellen politischen Entwicklungen auf Regierungsebene gewährte. Diese seltene Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu erhalten, begeisterte das Publikum und machte den Abend zu etwas Besonderem.

Auch der Zuwachs an neuen Partnern wurde gebührend gefeiert. Mit Paribus und Caprendis präsentierten sich zwei innovative Sachwertanlagehäuser, die frischen Wind in die Branche bringen und mit ihren Konzepten beeindruckten.

Die 5. Initiatoren Loge war ein voller Erfolg und bot nicht nur eine Plattform für Austausch und Zusammenarbeit, sondern setzte auch neue Impulse für die Sachwertbranche. Die nächste Ausgabe im Löwenpalais verspricht bereits jetzt, an diesen Erfolg anzuknüpfen und die Bedeutung der Veranstaltung weiter zu festigen.

MEIN GELD