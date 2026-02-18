Deutsche Hypo refinanziert grünes Bürogebäude im Olivia Centre in Danzig

Bereits im März 2025 hatte die Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance erfolgreich das benachbarte Objekt Olivia Prime A refinanziert. Mit der aktuellen Transaktion stärkt die Bank ihre Marktpräsenz im polnischen Büroimmobiliensektor weiter.

Olivia Prime A und Olivia Prime B verfügen gemeinsam über eine Gesamtfläche von rund 56.000 m² und gehören zum architektonisch wie technologisch anspruchsvollen Bürokomplex Olivia Centre. Beide Gebäude sind mit BREEAM Excellent zertifiziert und zeichnen sich durch hochwertige Fassaden- und Gebäudetechnik sowie ein modernes, nutzerzentriertes Interior-Design aus.

„Wir freuen uns, unsere langjährige Expertise im polnischen Markt weiter zu vertiefen und erneut einen starken lokalen Partner zu unterstützen. Das Olivia Centre ist ein herausragendes Beispiel für moderne, nachhaltige Büroarchitektur und passt hervorragend zu unserem Anspruch, die Transformation der europäischen Immobilienmärkte aktiv mitzugestalten“, sagt Beata Latoszek, Leiterin der Warschauer Repräsentanz.