Deutsche Hypo: Finanzierung eines Office-Objekts für Investoren der Swiss-Life-Gruppe

Dafür stellt die Deutsche Hypo insgesamteinen Betrag von 79,2 Mio. Euro im Rahmen von zwei Finanzierungen zu je 39,6 Mio. Euro zur Verfügung. Die Laufzeit des Darlehens beträgt fünfeinhalb Jahre, welche in zwei Tranchen von fünfeinhalb und zwei Jahren aufgeteilt ist.

Das Büroobjekt aus dem Jahr 2021 befindet sich in der Stresemannstraße beziehungsweise Möckernstraße in Berlin-Kreuzberg/-Mitte und zeichnet sich durch seine gute bis sehr gute Lage aus. Durch die shervorragende Verkehrsinfrastruktur des ÖPNV‘s ist die schnelle Anbindung unter anderem an den Potsdamer Platz sichergestellt. Das Single-Tenant-Objekt besteht aus einem Erdgeschoss sowie sechs Vollgeschossen auf 12.125 m2 und wird von der ZUG gGmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Umweltministeriums, gemietet. Zudem weist das Objekt eine DGNB Gold und Wiredscore Zertifizierung auf.

„Wir freuen uns, mit diesem erfolgreichen Vertragsabschluss, die Geschäftsbeziehung zur Swiss-Life-Gruppe auszuweiten und zusammen das neue Projekt zu realisieren. „omit erweitern wir unser Immobilienportfolio um ein Gebäude, welches neben seiner außergewöhnlichen architektonischen Gestaltung auch durch seine nachhaltige Bauweise überzeugt“, sagt Sylvia Beuing, Transaction Managerin der Deutschen Hypo – NORD/LB Real Estate Finance.

Infos hier