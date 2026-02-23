Kategorie wählen

Deutsche Hypo finanziert Projektentwicklung „Parkvillen Potsdam“

Die Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance stellt der AVW Immobilien AG eine Finanzierung in Höhe von 43 Mio. Euro für die Entwicklung des Wohn- und Gewerbeprojekts „Parkvillen Potsdam“ zur Verfügung

© Parkvillen Potsdam

Bis voraussichtlich Dezember 2027 entstehen im Potsdamer Stadtteil Bornstedt insgesamt sieben freistehende Wohngebäude in überwiegend viergeschossiger Bauweise. Die architektonische Planung stammt von Hilmer Sattler Architekten Ahlers Albrecht und wird mit der BRAWO Real Estate als Projektentwickler realisiert. Das Projekt umfasst 67 Eigentumswohnungen, 53 Mietwohnungen, 6 Gewerbeeinheiten, 26 Tiefgaragenstellplätze, 52 Außenstellplätze sowie 248 Fahrradstellplätze. Die geplante Gesamtnutzfläche beträgt rund 8.237 m².

Der Standort verfügt über eine sehr gute Infrastruktur und ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Mit der klimafreundlichen Wärmeversorgung durch Fernwärme, PV‑Modulen auf begrünten Flachdächern, Stellplätzen für E‑Mobilität und Fahrräder sowie barrierefreien Wohnangeboten setzt das Objekt einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit.

„Mit der Finanzierung der Parkvillen Potsdam begleiten wir ein hochwertiges Wohnquartier mit zeitgemäßer Architektur in attraktiver Lage. Wir freuen uns, dieses Vorhaben gemeinsam mit AVW Immobilien realisieren zu können“, sagt Florian Meyer, Leiter Geschäftsstelle Hamburg Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance.

