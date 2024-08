Deutsche Hypo: Darlehen für Barings

Die Deutsche Hypo hat für Barings, einen der weltweit größten diversifizierten Immobilieninvestmentmanager, eine Finanzierung in Höhe von 53.280.000 GBP für das erstklassige moderne Bürogebäude Landmark bereitgestellt. Für das zweite Objekt, VOX, hat die Deutsche Hypo ein Darlehen in Höhe von 33.000.000 GBP an Barings für die Refinanzierung von Wohnungen in Cornbrook, Manchester vergeben. Die Laufzeit der Darlehen beträgt jeweils drei Jahre.

Das am St. Peter’s Square im Bürozentrum von Manchester gelegenen Bürogebäude Landmark erstreckt sich auf ca. 16.720 Quadratmetern über Untergeschoss, Erdgeschoss und 13 Obergeschosse. Die Immobilie ist an zehn Mieter vermietet, darunter Santander, JLL, RSM, Grant Thornton und die Allianz Versicherung. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zu erreichen, da die Metrostation vom St. Peter’s Square aus zugänglich ist. Darüber hinaus zeichnet sich das Objekt durch seine hervorragenden ESG-Eigenschaften aus, darunter die BREEAM Excellent-Zertifizierung und das EPC A-Rating.

Die Build-to-Rent (BtR) Immobilie VOX besteht aus 280 Wohnungen. Im Erdgeschoss befinden sich ein Lebensmittelladen und ein begrünter öffentlicher Bereich. Darüber hinaus bietet das Gebäude eine Lounge für die Bewohner im 15. Stock sowie eine Dachterrasse und eine 180 Meter lange Laufstrecke mit Blick über Manchester. Ein Fitnessstudio, ein Wellness-Center und ein Mehrzweckstudio sind ebenfalls Teil des ca. 21.000 Quadratmeter großen Gebäudes. Das Objekt bietet Platz für 50 Parkplätze mit EV-Ladestationen und über 280 Fahrräder. VOX liegt nur zwei Minuten Fußweg von der Straßenbahnhaltestelle Cornbrook entfernt und die Wohnungen sind größtenteils mit EPC B bewertet.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu Barings ausbauen und diese beiden erstklassigen Objekte finanzieren können,“ sagt Paul Sutcliffe, Senior Director bei Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance. „Grade-A-Büros in erstklassigen Lagen in Manchester sind weiterhin stark gefragt. Dies gilt insbesondere für Büros mit hervorragenden ESG-Eigenschaften wie Landmark. VOX ist eine exzellente Ergänzung des BtR-Angebots in Manchester, und es besteht weiterhin eine hohe Nachfrage von Unternehmen und Investoren nach diesem Sektor. Beide Objekte zeichnen sich durch ihre erstklassige Lage, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und ihre ESG-Eigenschaften aus“, ergänzt Sutcliffe.

Daniel Köhler, Head of Real Estate Treasury Europe bei Barings, sagt: „Vox und Landmark sind charakteristische Vermögenswerte, die von Barings im Auftrag eines US-Investors verwaltet werden, und wir freuen uns sehr, dass die Deutsche Hypo als zuverlässiger Bankpartner von Barings diese hochwertigen Vermögenswerte mit Fremdkapital unterlegt. Barings profitiert von einem breiten Netzwerk von Kreditgebern und wir werden auch weiterhin Fremdkapital für unsere Eigenkapitalinvestitionen in unseren Hauptmärkten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, der Iberischen Halbinsel und den nordischen Ländern beschaffen, die von Core bis opportunistisch reichen.“

