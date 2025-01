Der deutsche Wohnimmobilienmarkt: Antizyklische Chancen für Investoren und Intermediäre

Die derzeitige Lage auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt bietet insbesondere für Investoren, die antizyklisch denken, hervorragende Einstiegsmöglichkeiten. Trotz eines deutlichen Rückgangs des Transaktionsvolumens und der Transaktionspreise in den letzten zwei Jahren erholen sich die Fundamentaldaten allmählich, und die Nachfrage nach Wohnimmobilien auf der Mieterseite bleibt hoch. Diese Entwicklung bietet langfristig orientierten Investoren und Kapitalverwaltungsgesellschaften wie der DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG attraktive Chancen.

Ein entscheidender Faktor ist das anhaltende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Die Nettozuwanderung und die wachsende Zahl an Haushalten, getrieben durch den Anstieg von Single-Haushalten, führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Wohnraum, während der Neubau drastisch zurückgegangen ist. In vielen Städten Deutschlands herrscht ein eklatanter Mangel an verfügbarem Wohnraum, was die Mieten weiter steigen lässt. Diese fundamentalen Marktdaten untermauern die Attraktivität von Bestandsimmobilien als stabile und renditestarke Anlageklasse.

Aus antizyklischer Perspektive ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, in Bestandswohnimmobilien zu investieren. Während sich viele Investoren aufgrund gestiegener Finanzierungskosten zurückhalten, können gut kapitalisierte Anleger von den aktuell vergleichsweise günstigen Einstiegspreisen profitieren. Erste Indikatoren deuten darauf hin, dass sich der Markt wieder stabilisiert, insbesondere in den A-Städten wie Berlin und München, wo eine hohe Nachfrage nach Core- und Core-Plus-Immobilien besteht.

Die DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG konnte im vierten Quartal 2023 erfolgreich das Startportfolio für den „DFI Wohnen 2“-Fonds erwerben. Besonders bemerkenswert: In nur neun Monaten hat das Portfolio die Vollvermietung erreicht und konnte damit bereits rund zwei Drittel der für das Ende des fünften Haltejahres prognostizierten Mieterhöhungen realisieren. Dies zeigt eindrucksvoll, dass die Anlageklasse der Bestandsimmobilien nicht nur Bestandssicherheit bietet, sondern auch kurzfristig attraktive Wertsteigerungen möglich sind. Anleger profitieren durch antizyklisches Handeln nicht nur von stabilen Mieteinnahmen, sondern auch von einer schnellen Erholung der Renditen.

Für Intermediäre und Finanzberater ergibt sich daraus die Chance, ihren Kunden ein solides und langfristig ertragreiches Investment zu bieten, das sich auch in Zeiten von Marktunsicherheiten als wertbeständig erweist. Die DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG steht als erfahrener Partner für Investments in Bestandswohnimmobilien bereit, um gemeinsam mit ihren Anlegern die Chancen dieses Marktes optimal zu nutzen.

Fazit: Angesichts der derzeitigen Marktbedingungen und der langfristigen Stabilität von Bestandswohnimmobilien ist es für Anleger und Vermittler ratsam, sich antizyklisch zu positionieren und jetzt zu investieren. Die Erfolge des DFI-Wohnen- 2-Portfolios belegen eindrucksvoll, dass diese Strategie funktioniert.

DEUTSCHE FONDSIMMOBILIEN HOLDING