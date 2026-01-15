Kategorie wählen

DAVE blickt auf 2026: Immobilienmarkt tritt in Phase strategischer Chancen ein

Nach einer gewissen Stabilisierung des Immobilienmarktes im Jahr 2025 erwartet der Deutsche Anlage-Immobilien Verbund (DAVE) 2026 den Übergang in eine neue Marktphase

© DAVE

Weg von reiner Anpassung, hin zu gezielten Investitionen, aktiver Portfolioentwicklung und strategischer Positionierung. Die Voraussetzungen für Transaktionen und Neuausrichtungen haben sich spürbar verbessert – sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite.

„Die grundlegenden Preiskorrekturen sind abgeschlossen, Finanzierungen wieder besser kalkulierbar und viele Marktteilnehmer haben ihre Strategien neu justiert“, erklärt René Husfeldt, seit Beginn des neuen Jahres Geschäftsführer von DAVE. „2026 wird das Jahr sein, in dem Qualität, Lage und Nutzungskonzepte wieder klar über den Erfolg von Investments entscheiden.“

Fokus 2026: Wohnen, Logistik und neue Assetklassen

Für 2026 rechnet DAVE mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien – insbesondere nach MehrfamilienhäuserWohnportfolios und gut positionierten Neubauprojekten. Gleichzeitig bleiben Logistikimmobilien ein stabiler Anker für Investoren, während sich Data Center, Bildungsimmobilien und ausgewählte Spezialimmobilien weiter als eigenständige Assetklassen etablieren. Diese Segmente profitieren von langfristigen Nutzungsbedarfen und strukturellem Wachstum.

ESG und Bestand im Mittelpunkt

Ein zentrales Thema für 2026 bleibt der Umgang mit dem Bestand. Energetische Sanierungen, Refurbishments und Umnutzungen gewinnen weiter an Bedeutung – nicht nur zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen, sondern als aktiver Hebel zur Wertsteigerung. Insbesondere im Bürosegment erwartet DAVE eine zunehmende Spreizung: Während moderne, nachhaltige Flächen gefragt bleiben, geraten nicht marktgerechte Objekte weiter unter Druck. Hier eröffnen sich 2026 antizyklische Chancen für erfahrene Investoren.

Mehr Transaktionen, mehr Partnerschaft

Mit Blick auf das Transaktionsgeschehen geht DAVE davon aus, dass 2026 wieder mehr Abschlüsse realisiert werden. Neben internationalen Investoren kehren zunehmend auch deutsche Family Offices und private Anleger aktiv in den Markt zurück. Entscheidender Erfolgsfaktor bleibt dabei die professionelle Begleitung durch lokal verankerte, bundesweit vernetzte Berater. „Der Markt verlangt keine Schnellschüsse, sondern fundierte Analysen, belastbare Netzwerke und Erfahrung über alle Assetklassen hinweg“, so Husfeldt. „Genau hier sehen wir unsere Stärke als DAVE-Verbund.“

Ausblick

2026 markiert aus Sicht von DAVE keinen Boom, wohl aber eine Phase verlässlicher Marktaktivität mit klaren Spielregeln. Wer bereit ist, strategisch zu denken und aktiv zu gestalten, findet attraktive Einstiegsmöglichkeiten und Entwicklungspotenziale. DAVE wird seine Kunden und Partner auch in diesem Jahr mit fundierten Marktdaten, lokaler Expertise und bundesweiter Vernetzung durch diesen anspruchsvollen, aber chancenreichen Markt begleiten.

Infos hier

 

 

