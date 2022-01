Das Jahrzehnt der erneuerbaren Energien hat begonnen

Die ganze Wertschöpfungskette der Solarenergie aus einer Hand: Das ist hep. Wir erzeugen aus der Kraft der Sonne weltweit nachhaltigen Strom. Und das bereits seit 2008, für mehr Solarenergie und weniger CO2.

Die HEP Kapitalverwaltung AG konzipiert alternative Investmentfonds (AIF) mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite- Risiko-Profilen als BaFin-regulierte KVG. Investitionsmöglichkeiten bieten sich für professionelle, semi-professionelle und private Anleger. Das aktuelle Ergebnis: mehr als 2.000 Investoren, rund 268 Millionen Euro Assets under Management und eine erfolgreiche Leistungsbilanz.

Seit dem 1. Januar 2021 befindet sich der Publikums-AIF „HEP – Solar Portfolio 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ als Nachfolgerprodukt des erfolgreich platzierten „HEP – Solar Portfolio 1“ im Vertrieb. Dieser investiert mittelbar in Photovoltaikanlagen in den Ländern USA, Japan, Deutschland und Kanada. Er kann ab einer Mindestsumme von 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio gezeichnet werden und bietet eine Zielrendite von 4,8 Prozent p. a. IRR über eine Laufzeit von zehn Jahren. Zum 2. Juni 2021 konnten die ersten sieben Projekte in den USA erworben werden. Bislang wurden rund 28 Millionen Euro des Zielvolumens von 40 Millionen erreicht (Stand: 30.09.21). Erweitert wird das Beteiligungsangebot von hep durch einen Spezial- AIF für institutionelle Investoren. Er investiert in die Entwicklung von Solarpark- Rechten sowie in den Bau und den Betrieb der Solarparks.

hep ist in den größten, wirtschaftlich stärksten und politisch stabilsten Solarmärkten der Welt aktiv. Aktuell baut hep neue Solarparks in den USA und Japan. Zukünftig wird das Projektgeschäft in Deutschland und Kanada wieder verstärkt.

Das Geschäftsmodell von hep ist auf das globale Nachhaltigkeitsziel „Ausbau der erneuerbaren Energien“ ausgerichtet. Durch den alleinigen Fokus auf Photovoltaik verfolgt hep einen Positiv-Ausschluss in seiner Anlagestrategie, der in den Anlagebedingungen entsprechend festgehalten ist. Darüber hinaus sind ESG-Themen in der Geschäfts- und Risikostrategie verankert, deren Einhaltung durch das Management kontinuierlich überwacht wird. So eröffnet hep Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten in eine zukunftsfähige Energieversorgung.

HEP INVESTMENTS