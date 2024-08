Das Hamburger EmissionsHaus HEH stellt sich vor

HEH wurde im Januar 2006 von Gunnar Dittmann gegründet Die Unternehmensgruppe entwickelt renditestarke Beteiligungsangebote im Bereich Flugzeugfonds und projektiert Storageparks, Ferienimmobilien und Service-Wohnen. Zur Gruppe gehören auch eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft für Servicekunden, eine Vertriebsgesellschaft und eine Treuhand.

Gunnar Dittmann und sein Team verfügen über mehr als 25-jährige Erfahrungen in der Kapitalanlagebranche und im Asset Management. Gemeinsam mit erfahrenen Partnern werden ausgewählte Projekte konzipiert und finanziert, die nachhaltige Erfolge versprechen. Ein eingespieltes Team branchenerfahrener Mitarbeiter gewährleistet die professionelle und erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung dieser Projekte. Bislang hat HEH 22 Flugzeugfonds und vier Private Placements erfolgreich platziert.

WELCHE DIENSTLEISTUNGEN BIETET HEH AN?

Wir sind Fondsspezialisten, Projektentwickler, Asset Manager, Kapitalverwalter, Treuhänder und Vertrieb. Diese seltene Kombination auf Basis einer jahrzehntelangen Erfahrung und einer hohen Problemlösungskompetenz stellen wir unseren Partner und interessierten Servicekunden zur Verfügung. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden aus eigener Erfahrung, haben kurze Entscheidungswege und sind durch und durch Dienstleister.

Die Hamburg Asset Management HAM wurde 2013 als lizensierte (§§ 20, 22 KAGB) Kapitalverwaltungsgesellschaft der HEHUnternehmensgruppe gegründet und verwaltet aktuell 39 Fonds mit 700 Millionen Euro Assets under Management.

Als Service-KVG deckt die HAM für geschlossene Publikums- und Spezial- AIFs die Bereiche Immobilien, Flugzeuge, Schiffe und Container, erneuerbare Energien und Infrastruktur ab. Es werden alle regulatorischen und administrativen Aufgaben für Unternehmen, die Investoren an der Eigenkapitalfinanzierung eines Sachwertes beteiligen und hierfür ein geschlossenes Publikums- oder Spezial-Investmentvermögen schaffen möchten, von der HAM übernommen.

„Als zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaft schaffen wir für Asset Manager, Projektentwickler, Vermögensverwalter, Family-Offices und andere Unternehmen mit Ideen die Möglichkeit, ihre Projekte als Sachwertinvestmentvermögen in den regulierten Markt zu bringen, ohne dass diese eine eigene Erlaubnis benötigen. Wir begleiten unsere Kunden als verlässlicher Partner.“ (Gunnar Dittmann, HEH)



Kunden der Hamburg Asset Management sind neben der HEH Hamburger Emissions- Haus AG die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Verifort Capital Group GmbH, CAPRENDIS Real Estate GmbH, MPC, HQ Capital und Solvium Capital.

PROJEKTENTWICKLUNGEN DER HEH GRUPPE

Ferienimmobilien

Auf Rügen, im Berliner Umland, in der Lüneburger Heide, an der Elbe und in der Mitte Schleswig-Holsteins projektieren wir konventionelle und unkonventionelle Ferienimmobilien und Easy-Living-Wohnungen. Die Ferienhäuser werden sowohl an reine Kapitalanleger als auch an Selbstnutzer verkauft. Dabei vermieten die Selbstnutzer die meiste Zeit ihre Einheit, erhalten eine Rendite, können die Steuervorteile nutzen und verbringen bis zu sechs Wochen selbst in ihrer Ferienimmobilie.

Storage-Immobilien

An den Standorten Münster, Lüneburg und Stade betreiben wir hochwertige 24/7-Drive-up-Storageparks mit befahrbaren Garagen- und Lagerräumen, die wir für unsere Investoren entwickelt haben.

Das Konzept aus Amerika ist auch in Europa und ganz besonders in England erfolgreich. Deutschland hat noch deutliches Ausbaupotenzial, gerade vor dem Hintergrund minimalisierter Stauräume und eingesparter Keller im Mietwohnungs- und Eigenheimbau.

