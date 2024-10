CLS: Vermietungserfolge in Düssekdorf und Köln

In Düsseldorf hat CLS für die Immobilie „H299“ Mietverträge für zwei Neumieter über 3.519 Quadratmeter abgeschlossen. Die Bechtle IT-Systemhaus GmbH mietet 2.470 Quadratmeter in dem Objekt mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Bechtle AG, einem der führenden IT-Dienstleister Europas. Als weiterer Neumieter mietet die NRW.URBAN Service GmbH 1.049 Quadratmeter neu im „H299“ an.

Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt ebenfalls zehn Jahre. Die NRW.URBAN Service GmbH ist ein hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen und bietet Dienstleistungen im Bereich Stadtentwicklung und Infrastruktur an.

Das „H299“ in der Hansaallee 299 verfügt über eine Gesamtmietfläche von 16.000 Quadratmetern und wurde 2022 von CLS umfassend revitalisiert. Die BREEAM-zertifizierte Multi-Tenant-Büroimmobilie bietet flexible Büroflächen mit einem nachhaltigen Energiekonzept auf Basis von Geothermie. Dank seiner Lage mit Anbindung an das Straßennetz und den öffentlichen Nahverkehr ist die Immobilie hervorragend mit Düsseldorf und den umliegenden Städten verbunden. Zudem profitiert die Immobilie von der dynamischen Entwicklung des Stadtteils Heerdt zu einem urbanen Viertel.

In Köln hat CLS für das „Office Connect“ einen führenden Anbieter von Software- und Kommunikationslösungen als neuen Mieter gewonnen. Das Unternehmen mietet 414 Quadratmeter über eine Laufzeit von fünf Jahren an.

Die Multi-Tenant-Immobilie in der von-der-Wettern-Straße 27 im Kölner Airport Businesspark verfügt über insgesamt rund 13.000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Das Objekt bietet moderne, flexibel konfigurierbare Büroflächen sowie ein Restaurant. Es verfügt über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung an die Kölner Innenstadt sowie an den Flughafen Köln/Bonn.

„Wir freuen uns sehr über unsere neuen Mieter in Düsseldorf und Köln. Das sind tolle Erfolge unseres Asset-Management-Teams. Sie unterstreichen, wie wichtig ein aktiver Management-Ansatz ist. Das gilt gerade für das aktuelle Marktumfeld. Es ist entscheidend, die Bedürfnisse der Mieter zu kennen und ihnen so die richtigen Raumlösungen für die Umsetzung ihrer Geschäftsstrategien zu bieten“, sagt Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings plc.

„Die Mieterfolge unterstreichen auch, dass wir beide Immobilien in ihren jeweiligen Lagen als attraktive Standorte für innovative Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Hand positioniert haben. In beiden Segmenten registrieren wir eine ungebrochen hohe Nachfrage. Die Mieterfolge setzen damit die positive Dynamik der vergangenen Monate bei den Vermietungsabschlüssen fort.“

