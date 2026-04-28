CLS veräußert „The Brix“ in Essen für 60 Millionen Euro

Das Objekt in der Kruppstraße 16 umfasst rund 21.750 Quadratmeter Mietfläche und befindet sich in zentraler Lage in der Essener Innenstadt, nur rund 500 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Die Immobilie ist damit hervorragend an den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr sowie an die überregionalen Verkehrsachsen im Ruhrgebiet angebunden.

Mit dem Verkauf von „The Brix“ realisiert CLS den Wert einer Immobilie, die in den vergangenen Jahren durch konsequentes Asset Management und eine erfolgreiche Repositionierung substanziell weiterentwickelt wurde. CLS hatte die Immobilie im April 2021 bei einem Leerstand von rund 28 Prozent erworben. Nach dem Abschluss eines neuen 30-jährigen Mietvertrags mit der Stadt Essen hat CLS das nun voll vermietete Büroensemble umfassend modernisiert und neu positioniert. Unter anderem wurde signifikant in die Verbesserung der Energieeffizienz und Aufenthaltsqualität investiert. Die erfolgreiche Vollvermietung und das Refurbishment haben „The Brix“ damit zu einer hochwertigen, nachhaltigen Büroimmobilie mit langfristig gesicherten Cashflows transformiert.

„Der Verkauf von ‚The Brix‘ ist für uns ein herausragender Erfolg in einem weiterhin sehr selektiven Marktumfeld“, sagt Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings plc. „Transaktionen dieser Größenordnung sind auch in starken B-Städten wie Essen aktuell alles andere als selbstverständlich. Umso mehr zeigt dieser Abschluss, was möglich ist, wenn eine klare Repositionierungsstrategie, aktives Inhouse-Asset-Management und Mieterfokus konsequent zusammengedacht werden. Wir haben das Objekt in Essen aus einer Leerstandssituation heraus zu einer modernen, nachhaltigen und langfristig gesicherten Immobilie entwickelt – genau dieser Ansatz wird auch künftig zentral für unser Handeln in Deutschland sein.“

Fredrik Widlund, Chief Executive Officer von CLS Holdings plc, ergänzt: „Der Abschluss setzt ein starkes Signal im Büroinvestmentmarkt. Er unterstreicht die Fähigkeit unseres Teams, auch in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich Werte zu realisieren und durch aktives Asset Management qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Büroraum für langfristig orientierte Mieter zu schaffen. Für CLS ist die Transaktion in mehrfacher Hinsicht bedeutsam: Wir realisieren den Wert einer erfolgreichen Repositionierung, schärfen den Fokus unseres Deutschlandportfolios und nutzen die Erlöse zur weiteren Reduzierung der Verschuldung und Stärkung unserer Kapitalstruktur.“

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