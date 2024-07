CLS: Mieterfolge in Berlin, Hamburg und Köln

n Köln hat CLS einen Mietvertrag über 1.414 Quadratmeter für das „Office Connect“ abgeschlossen. Neumieter ist die Eviden Germany GmbH. Eviden ist ein Technologieführer im Bereich der datengesteuerten, vertrauenswürdigen und nachhaltigen digitalen Transformation. Als Leadmakler war Larbig & Mortag für CLS tätig, Colliers war für Eviden in die Vermietung involviert.

Die Multi-Tenant-Immobilie in der Wilhelm-Jacob-von-der-Wettern-Straße 27 im Kölner Airport Businesspark verfügt über insgesamt rund 13.000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Das Objekt bietet moderne, flexibel konfigurierbare Büroflächen sowie ein Restaurant. Es verfügt über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung an die Kölner Innenstadt sowie an den Flughafen Köln/Bonn. In unmittelbarer Umgebung finden sich zudem diverse Einkaufsmöglichkeiten sowie ausgedehnte Parkanlagen und Grünflächen.

Fleethaus in Hambur

In Hamburg hat CLS für das „Fleethaus“ das Deutsche Rote Kreuz Hamburg Harburg (DRK) bzw. eine hundertprozentige Tochter (DRK InklusiveWege GgmbH) als neuen Mieter für ein interdisziplinäres Therapiezentrum gewonnen. Die nationale Rotkreuz-Gesellschaft in Deutschland mit fast drei Millionen Mitgliedern mietet 1.226 Quadratmeter in der Multi-Tenant-Büroimmobilie mit einer Laufzeit von zehn Jahren an. Als Leadmakler war Cushman & Wakefield für CLS tätig, das DRK wurde von JLL begleitet. Das „Fleethaus“ ist eine ehemalige, denkmalgeschützte Getreidemühle an der Ecke Schellerdamm-Veritaskai, im Herzen des pulsierenden Hafenviertels im Hamburger Süden.

Die Immobilie verfügt über insgesamt rund 5.000 Quadratmeter Bürofläche und Gastronomie und wurde von CLS neu am Markt positioniert: Unter anderem wurde die historische Fassade aufwändig wiederhergestellt und im Inneren moderne Büroflächen geschaffen. Die Harburger Innenstadt und ein reichhaltiges Gastronomie-, Nahversorgungs- und Kulturangebot befinden sich in fußläufiger Entfernung. Mit 284 Autostellplätze und einer sehr guten ÖPNV-Anbindung an den Fern- und Nahverkehr ist das „Fleethaus“ zudem verkehrstechnisch sehr gut erschlossen.

Das FleXion in Berlin

Für das „FleXion“ in Berlin hat CLS die Pulsation IT GmbH als neuen Mieter gewonnen. Das Software-Unternehmen, ein führender Anbieter für Anwendungen im Bereich der digitalen Dokumentation für Rettungsdienst, Feuerwehr, Klinik und Telenotarzt, mietet 849 Quadratmeter für sechs Jahre. Als Vermietungskoordinator war Reese (Berlin) für CLS tätig, Cushman & Wakefield war als weiterer Makler involviert. Das „FleXion“ liegt direkt an der Spree an der Kaiserin-Augusta-Allee 112-113 in Berlin-Mitte, nahe der Technischen Universität und unweit des Tiergartens. Es verfügt über insgesamt rund 8.700 Quadratmeter vermietbare Bürofläche, die flexibel konfigurierbar sind. CLS hat die Immobilie im Jahr 2021 erworben und erfolgreich am Markt repositioniert.

Zusätzlich zu den Neuvermietungen hat CLS erfolgreich die Mietverträge mit mehreren langjährigen Bestandsmietern verlängert, unter anderem im Großraum München, in Dortmund und in Hamburg.

„Wir freuen uns sehr über unsere neuen Mieter in Berlin, Hamburg und Köln. Diese Vermietungserfolge sind eine Bestätigung unseres aktiven, intensiven Management-Ansatzes und ein toller Erfolg für unser Asset-Management-Team“, kommentiert Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings plc. „CLS schließt damit ein erfolgreiches erstes Halbjahr am Vermietungsmarkt ab und ist auch für das zweite Halbjahr positiv gestimmt. Aktuell befinden wir uns in weiteren Gesprächen und erwarten zusätzliche Abschlüsse. Der Büromarkt in Deutschland befindet sich in einer grundlegenden Transformation, nichtsdestotrotz ist die Nachfrage der Mieter, insbesondere aus dem Mittelstand, nach modernen, flexiblen und nachhaltigen Büroflächen in attraktiven Lagen ungebrochen.“

Infos hier