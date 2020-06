Christoph Holzmann wird COO der Union Investment Real Estate GmbH

Der Diplom-Kaufmann übernimmt dort als Chief Operating Officer (COO) die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse des wachstumsstarken Immobilienbereiches von Union Investment. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die kontinuierliche Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation. Als Impulsgeber für Veränderungen und Optimierungen wird er dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die digitale Transformation legen. Christoph Holzmann kommt von der Beos AG, wo er seit 2016 als Chief Financial Officer für die Bereiche Finanzierung, Controlling, Steuern, Risikomanagement und Compliance verantwortlich war. Der gebürtige Hamburger bringt insgesamt rund 16 Jahre Berufserfahrung in der Immobilien- und Finanzwirtschaft mit, die er im Rahmen seiner beruflichen Stationen bei Beos, Quantum Immobilien, Berenberg Bank und Deutscher Bank gesammelt hat. Christoph Holzmann verfügt über Abschlüsse als Diplom-Kaufmann an der European Business School (ebs), Master of Science in Real Estate an der Georgia State University (Atlanta) und Dr. rer. pol. an der European Business School (ebs). Darüber hinaus ist er Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

„Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Holzmann einen international erfahrenen und in der Immobilien- und Finanzwelt anerkannten Experten gewinnen konnten, der seine umfassende strategische Expertise sowie seinen starken Hintergrund in wichtigen Innovationsfeldern wie Business Intelligence und Data Science in die Weiterentwicklung unseres Immobiliengeschäftes einbringen wird“, so Jens Wilhelm, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Union Investment Real Estate GmbH.

Christoph Holzmann übernimmt die Position des COO von Jörn Stobbe, der die Funktion seit 2017 zusätzlich zu seiner Rolle als Vorsitzender der Geschäftsführung ausgeübt hatte. Dem Führungsteam gehören zudem Martin J. Brühl, verantwortlich für das Investment Management, und Volker Noack, verantwortlich für das Asset Management und Immobilien-Projektmanagement, an.

Union Investment ist Marktführer unter den Anbietern von Offenen Immobilienfonds in Deutschland. In ihren aktiv gemanagten Immobilien-Publikumsfonds und -Spezialfonds verwaltet Union Investment ein Anlagevermögen von derzeit rund 43,5 Milliarden Euro.

(Union Investment Real Estate GmbH)