Chancerygate expandiert nach Deutschland

Der britische Marktführer für urbane Logistikimmobilien, Chancerygate, treibt seine Expansion nach Deutschland voran: Mit der Eröffnung eines Büros in Berlin und der Ernennung von Jonas Hitz zum Head of Germany etabliert das Unternehmen seine Präsenz auf dem deutschen Markt. Der Schritt ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des Europageschäfts.

Hitz, der zuvor beim Light Industrial-Immobilieninvestor und -entwickler BEOS tätig war, ist in Berlin ansässig und verantwortet den gesamten deutschen Markt. In seiner neuen Rolle ist er dafür verantwortlich, sowohl Core-Plus- als auch Value-Add-Investmentmöglichkeiten mit laufenden Erträgen sowie Entwicklungsgrundstücke in ganz Deutschland zu identifizieren und zu sichern. Die Strategie konzentriert sich zunächst auf die sieben größten deutschen Städte sowie größere Ballungsräume.

Chancerygate, das 1995 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in London hat, hat in den vergangenen drei Jahren eine Plattform in Europa aufgebaut. Derzeit verfügt das Unternehmen europaweit über mehr als 80.000 Quadratmeter an hochwertigen Multi Tenant-Flächen für urbane Logistik, die sich im Bau befinden oder zur Entwicklung bereitstehen – verteilt auf fünf verschiedene Standorte in Irland, Spanien und Portugal. In Großbritannien verfügt Chancerygate aktuell über rund 204.000 Quadratmeter urbane Logistikfläche, die sich im Bau befinden oder zur Entwicklung bereitstehen, verteilt auf 15 Standorte.

Das Unternehmen verwaltet in Großbritannien und Kontinentaleuropa zudem Bestandsimmobilien in Höhe von mehr als 810 Millionen Euro. Das Investmentportfolio umfasst mehr als 540 Mieteinheiten mit insgesamt über 440.000 Quadratmeter Gewerbefläche.

Hitz: „In Deutschland gibt es einen Mangel an neuen, hochwertig ausgestatteten und strategisch gut gelegenen Multi Tenant-Flächen für urbane Logistik, die nach den neuesten ESG-bezogenen Vorschriften gebaut sind. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach dieser Art von Flächen seitens einer Vielzahl von Nutzern, was den jetzigen Zeitpunkt ideal für den Markteintritt von Chancerygate macht. Unser Produkt und unser Ansatz haben sich in Großbritannien und zunehmend auch europaweit bewährt. Ich freue mich über die zahlreichen Möglichkeiten, die wir bereits vorantreiben, sowie darauf, unsere Pipeline mit Entwicklungsgrundstücken und Bestandsimmobilien in ganz Deutschland weiter auszubauen.“

Neben seinem Hauptsitz in London ist Chancerygate in Großbritannien auch mit Büros in Warrington im Norden Englands sowie in Birmingham vertreten. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen internationale Standorte in Lissabon, Dublin und Madrid. Nikolay Velev, Chancerygate Head of Europe bei Chancerygate: „Jonas Hitz vereint exzellente Marktkenntnisse mit dem unternehmerischen Gespür und der Erfahrung, die erforderlich sind, um unsere Dynamik in Deutschland schnell auszubauen. Deutschland ist ein bedeutender Markt mit erheblichem langfristigem Potenzial für unser Geschäft, und seine Ernennung bietet uns die ideale Grundlage, um Chancen zu identifizieren, Beziehungen aufzubauen und unsere Präsenz weiter auszubauen.“

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