CC Real erhöht Eigenkapitalbeteiligung an dem in Sydney ansässigen Real-Estate-Debt-Investmentmanager Madigan Capital

Die internationale Immobilieninvestment- und Asset-Management-Gesellschaft CC Real mit Hauptsitz in Wien, Österreich, hat ihre Eigenkapitalbeteiligung am australischen Real-Estate-Debt-Investmentmanager Madigan Capital erhöht. Damit unterstreicht CC Real ihr langfristiges Engagement in diesem Segment sowie ihre Ambition, eine internationale Plattform für Immobilienfinanzierungen weiter auszubauen.

Die Transaktion erfolgt im Zuge des geplanten Ruhestands von Michael Wood, Gründer und Executive Chair von Madigan Capital. Im Rahmen der Nachfolgeregelung hat CC Real ihre Eigenkapitalbeteiligung substanziell erhöht, während zentrale Mitglieder des Führungsteams von Madigan Capital eine bedeutende Beteiligung behalten. Dadurch wird die Kontinuität einer stabilen, verantwortungsvollen und disziplinierten Unternehmensführung gewährleistet. Barry Brakey, in Australien ansässiger Managing Partner von CC Real, übernimmt im Zuge der Transaktion erneut den Vorsitz im Board von Madigan Capital. „Immobilienfinanzierungen spielen eine zunehmend wichtige Rolle in institutionellen Portfolios, insbesondere in Märkten, in denen diszipliniertes Underwriting und starke lokale Umsetzung entscheidend sind“, sagt Barry Brakey. „Unsere erhöhte Investition spiegelt unser Vertrauen in das Madigan-Team sowie unsere Überzeugung wider, dass australische Immobilienfinanzierungen eine attraktive, risikoadjustierte Strategie innerhalb der globalen Investmentplattform von CC Real darstellen.“

Eckpfeiler der internationalen Debt-Strategie von CC Real

Madigan Capital wurde 2016 gegründet und hat sich als führender institutioneller Manager für Immobilienfinanzierungen in Australien etabliert. Das Unternehmen verwaltet derzeit rund 2 Milliarden AUD an Vermögenswerten. Gestützt auf das starke Netzwerk von CC Real zu internationalen institutionellen Investoren strebt Madigan Capital an, das verwaltete Vermögen mittelfristig signifikant auszubauen. CC Real investierte erstmals im Jahr 2020 in Madigan Capital. Die nun erhöhte Beteiligung vertieft eine langjährige Partnerschaft, die auf soliden Investmentgrundsätzen, diszipliniertem Risikomanagement und einem konservativen Ansatz zur Kapitalerhaltung basiert. Für CC Real stärkt die Transaktion zudem seine Positionierung innerhalb von Private-Credit-Strategien für Commercial Real Estate – einem Marktsegment mit starken Fundamentaldaten und wachsender institutioneller Nachfrage. „Madigan Capital ist der zentrale Pfeiler unserer internationalen Immobilien-Debt-Strategie“, ergänzt Brakey. „Die Plattform verbindet tiefgehende lokale Marktkenntnisse mit unseren globalen Investmentkompetenzen und ermöglicht es uns, Kapital selektiv und in relevantem Umfang einzusetzen.“ Chris Wilson, CEO von Madigan Capital, betont die Bedeutung der Transaktion für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens: „Die erhöhte Beteiligung von CC Real stärkt die Stabilität unserer Plattform bei gleichzeitiger Wahrung der Kontinuität. Sie verbessert unsere Fähigkeit, auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren und weiterhin eine erstklassige Plattform für Immobilienfinanzierungen bereitzustellen, die sowohl von inländischem als auch internationalem Kapital getragen wird.“

Europäische Expansion der Private-Debt-Aktivitäten