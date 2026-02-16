Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

CC Real erhöht Eigenkapitalbeteiligung an dem in Sydney ansässigen Real-Estate-Debt-Investmentmanager Madigan Capital

Das 20-jährige Jubiläum des Unternehmens beginnt mit einer bedeutenden Investition zur Stärkung der strategischen Präsenz in Australien

Die internationale Immobilieninvestment- und Asset-Management-Gesellschaft CC Real mit Hauptsitz in Wien, Österreich, hat ihre Eigenkapitalbeteiligung am australischen Real-Estate-Debt-Investmentmanager Madigan Capital erhöht. Damit unterstreicht CC Real ihr langfristiges Engagement in diesem Segment sowie ihre Ambition, eine internationale Plattform für Immobilienfinanzierungen weiter auszubauen.

Die Transaktion erfolgt im Zuge des geplanten Ruhestands von Michael Wood, Gründer und Executive Chair von Madigan Capital. Im Rahmen der Nachfolgeregelung hat CC Real ihre Eigenkapitalbeteiligung substanziell erhöht, während zentrale Mitglieder des Führungsteams von Madigan Capital eine bedeutende Beteiligung behalten. Dadurch wird die Kontinuität einer stabilen, verantwortungsvollen und disziplinierten Unternehmensführung gewährleistet. Barry Brakey, in Australien ansässiger Managing Partner von CC Real, übernimmt im Zuge der Transaktion erneut den Vorsitz im Board von Madigan Capital.

„Immobilienfinanzierungen spielen eine zunehmend wichtige Rolle in institutionellen Portfolios, insbesondere in Märkten, in denen diszipliniertes Underwriting und starke lokale Umsetzung entscheidend sind“, sagt Barry Brakey. „Unsere erhöhte Investition spiegelt unser Vertrauen in das Madigan-Team sowie unsere Überzeugung wider, dass australische Immobilienfinanzierungen eine attraktive, risikoadjustierte Strategie innerhalb der globalen Investmentplattform von CC Real darstellen.“

Eckpfeiler der internationalen Debt-Strategie von CC Real

Madigan Capital wurde 2016 gegründet und hat sich als führender institutioneller Manager für Immobilienfinanzierungen in Australien etabliert. Das Unternehmen verwaltet derzeit rund 2 Milliarden AUD an Vermögenswerten. Gestützt auf das starke Netzwerk von CC Real zu internationalen institutionellen Investoren strebt Madigan Capital an, das verwaltete Vermögen mittelfristig signifikant auszubauen.

CC Real investierte erstmals im Jahr 2020 in Madigan Capital. Die nun erhöhte Beteiligung vertieft eine langjährige Partnerschaft, die auf soliden Investmentgrundsätzen, diszipliniertem Risikomanagement und einem konservativen Ansatz zur Kapitalerhaltung basiert. Für CC Real stärkt die Transaktion zudem seine Positionierung innerhalb von Private-Credit-Strategien für Commercial Real Estate – einem Marktsegment mit starken Fundamentaldaten und wachsender institutioneller Nachfrage. „Madigan Capital ist der zentrale Pfeiler unserer internationalen Immobilien-Debt-Strategie“, ergänzt Brakey. „Die Plattform verbindet tiefgehende lokale Marktkenntnisse mit unseren globalen Investmentkompetenzen und ermöglicht es uns, Kapital selektiv und in relevantem Umfang einzusetzen.“

Chris Wilson, CEO von Madigan Capital, betont die Bedeutung der Transaktion für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens: „Die erhöhte Beteiligung von CC Real stärkt die Stabilität unserer Plattform bei gleichzeitiger Wahrung der Kontinuität. Sie verbessert unsere Fähigkeit, auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren und weiterhin eine erstklassige Plattform für Immobilienfinanzierungen bereitzustellen, die sowohl von inländischem als auch internationalem Kapital getragen wird.“

Europäische Expansion der Private-Debt-Aktivitäten

Parallel zur Aufstockung des Investments plant CC Real, seine Aktivitäten im Bereich Private Real Estate Debt Investment Management in Europa weiter auszubauen und dabei gezielt auf die Expertise und Marktkenntnis des Teams von Madigan Capital zurückzugreifen.

„Die nachweisliche Erfolgsbilanz von Madigan Capital liefert wertvolle strategische Impulse für den weiteren Ausbau unserer Kompetenzen im Bereich Commercial Real Estate Private Debt in Europa“, sagt Patrick Zehetmayr, Managing Partner bei CC Real mit Verantwortung für European Debt sowie Non-Executive Board Member von Madigan Capital. „Die intensivierte Zusammenarbeit mit dem Team von Madigan Capital stärkt unsere Fähigkeit, Debt-Strategien in den europäischen Märkten strukturiert aufzusetzen und professionell zu managen.“

print

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld