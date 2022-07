Catella Real Estate AG erwirbt W4 Bürogebäude in Luxemburg für den „AVW European Real Estate Fund“

Verkäufer des langfristig vollvermieteten Objekts ist die 1969 gegründete ParFi Group, ein international tätiges luxemburgisches Dienstleistungsunternehmen.

Das erworbene Bürogebäude liegt auf dem 3.275 m² großen Grundstück Rue Léon Laval 17 im Leudelange Business Park „Am Bann“, der in den letzten 5 Jahren stetig erweitert wurde und große Versicherer, wie Foyer, La Luxembourgeoise, DKV Luxembourg, Banken (Raiffeisen), IT-Unternehmen, wie z.B. SIX Payments, Lineheart, 3C Payment und Autovermieter und -händler (Car Avenue, Leaseplan, Mercedes) aufgrund der zentralen Lage, des durchmischten Umfeldes und des Service- und Dienstleistungsangebotes angezogen hat.

Die Gemeinde Leudelange, nur wenige Kilometer südwestlich des Stadtzentrums Luxemburgs gelegen, zählt zum äußeren Ring der Hauptstadt. Über die direkte Anbindung an die Autobahn A44, die Bundesstraße B4 und den ÖPNV sind das luxemburgische Büroviertel Howald, das Einkaufsviertel Cloche d’or und die Innenstadt in wenigen Minuten zu erreichen.

Das 2020 errichtete Objekt Léon Laval verfügt über eine BGF von insgesamt 4.955 m², davon 4.519 m² Bürofläche, 235 m² Gastronomie- und 201 m² Archivfläche. Zum Objekt gehören ferner eine Parkgarage mit 42 Stellplätzen und 37 Außenstellplätze, die über Ladestationen für Elektrofahrzeuge verfügen. Das W4 Bürogebäude ist unter dem britischen Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Building Research Establishment Environmental Assessment Method), dem ältesten und am weitesten verbreiteten Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen als „BREEAM Very Good“ zertifiziert und erfüllt damit alle Zertifizierungsanforderungen bezüglich der Ökologie, des Energie- und Wasserverbrauches, der verbauten Materialien, internen Umwelt (Gesundheit und Wohlbefinden), des Transport- und Abfallmanagements, sowie der Managementprozesse.

Langfristiger Hauptmieter des Objektes ist die 1969 gegründete ParFi Group, ein international tätiges luxemburgisches Dienstleistungsunternehmen, die langfristig rund 82% der Flächen weiter anmietet.

Die Catella Real Estate AG wurde bei dem Ankauf rechtlich von Stibbe, steuerlich von Deloitte sowie technisch von Drees & Sommer beraten.

„Die Akquisition des Bürogebäudes Léon Laval stellt das erste Büroinvestment des AVW European Real Estate Fund in Luxemburg dar“, sagt Fabian Pick, Portfolio Manager des „AVW European Real Estate Fund“. „Nach unseren früheren Investitionen im Rahmen des Mandats in Augsburg, Essen, Köln, Barcelona und Brüssel bietet es außerdem eine weitere geografische Diversifizierung des Fondsportfolios in Luxemburg. Der Fonds hat seit seiner Gründung 160 Mio. EUR investiert und ist bestrebt, sein Immobilienportfolio in ganz Europa weiter auszubauen.“

„Der Erwerb des Objektes W4 erfolgte in Form einer Sale- & Lease-Transaktion. Der Verkäufer wird große Teile der Flächen weiterhin Mieten und somit für einen langfristigen (14 Jahre) Cashflow sorgen. Die Lage und der gute Mietermix haben uns von Anfang an überzeugt. Luxemburg bleibt aufgrund seiner strategischen und finanziellen Relevanz innerhalb Europas ein attraktiver Büromarkt für Catella.“, sagt Jaime Sarrà, Senior Investment Manager der CREAG.

