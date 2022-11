Catella Real Estate AG erwirbt für den Spezial-AIF „Catella Parken Europa“ ein Parkhaus mit 332 Stellplätzen im historischen Zentrum von Mailand

Langfristiger Mieter ist APCOA, einer der größten privaten Anbieter von Parkplätzen in Europa. Mailand ist mit seinen rund 1,4 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Italiens und die führende Kultur-, Medien- Messe- und Modemetropole des Landes. Die Universitätsstadt ist als Sitz der italienischen Börse internationaler Finanzplatz und lockt mit ihren zahlreichen historisch bedeutsamen Bauwerken und ihren vielfältigen Kunstschätzen sowie den zahlreichen attraktiven Einkaufsmöglichkeiten mehrere Millionen Touristen pro Jahr an. Die Metropolregion Mailand mit einer Fläche von 1.575 km² und rund 3,3 Millionen Einwohnern bildet den größten italienischen Ballungsraum, der aufgrund der verkehrsgünstigen Lage in der oberitalienischen Po-Ebene ein Knotenpunkt des Schienen- und Autobahnnetzes und zweitgrößtes Luftfahrtdrehkreuz Italiens mit drei internationalen Flughäfen ist.

Die Tiefgarage Largo Corsia dei Servi liegt im Herzen des historischen Zentrums von Mailand, direkt zwischen der Haupteinkaufsstraße Corso Vittorio Emanuele II und der Büro- und Geschäftsstraße Corso Europa. Die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt, wie die berühmte Piazza Duomo mit dem Mailänder Dom, die Mailänder Scala und die Galleria Vittorio Emanuele befinden sich nur wenige Meter entfernt von der Tiefgarage Largo Corsia dei Servi, ebenso wie die Universität, die Fußgängerzone Corso Vittorio Emanuele II und die „Quadrilatero della Moda“, dem weltbekannten Luxusfashion-Viertel. Neben Kultur und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten lockt die Nachbarschaft des Largo Corsia dei Servi mit zahlreichen Straßencafés, Restaurants und Hotels Besucher an.

Das Parkhaus Largo Corsia dei Servi wurde 1973 gebaut und besteht aus 8 unterirdischen Etagen mit insgesamt 332 Stellplätzen. Zusammen mit dem neuen Mieter APCOA wird das Parkhaus in den kommenden Monaten umfangreich modernisiert, um es den modernen Anforderungen anzupassen und mit der Qualität des Standortes in Einklang zu bringen.

APCOA ist einer der führenden Anbieter von Parkplätzen in Europa mit über 50 Jahren Branchenerfahrung. Derzeit verwaltet das Unternehmen über 1,8 Millionen Parkplätze an rund 12.000 Standorten in 13 europäischen Ländern. Seit 2021 verwandelt die Gruppe ihre Parkhäuser in Urban Hubs, die die physische und digitale Infrastruktur für Mobilität, Logistik, E-Charging und technologiebasierte Dienstleistungen bereitstellen.

Die Catella Real Estate AG wurde bei dem Ankauf durch DLA Piper (rechtliche Due Diligence), PDC Partner (steuerliche Due Dilligence), BEAR PM (technische Due Diligence DD) und BNP Real Estate Advisory (Ankauf Makler) beraten.

„Nachdem wir erst vor kurzem die zwei Tiefgaragen Ave. Kleber und Marché Saint Germain im Herzen von Paris für den Catella Parken Europa erwerben konnten, freuen wir uns zusammen mit unsere erfahrener Partner Orange Investment Managers jetzt wieder über einen weiteren Ankauf in einer der Top Metropolen Europas“, kommentiert Axel Bertram, Portfolio Management Catella Parken Europa die aktuelle Akquisition. „Die Lage im historischen Zentrum von Mailand in kürzester Entfernung zu den historischen Bauten, Museen, Galerien und Einkaufsmöglichkeiten macht das Parkhaus Largo Corsia dei Servi besonders attraktiv. Durch die anstehenden Modernisierungsarbeiten werden wir das Parkhaus zusammen mit dem Mieter APCOA auf den neusten technischen Stand bringen und damit einen stabilen Cash-Flow für die Anleger des Fonds langfristig sichern. Parkhäuser wie dieses werden zukünftig eine immer wichtigere Rolle in der Stadtmobilität mit dem Fokus auf der Reduzierung des Parkens auf der Straße spielen und eignen sich besonders für Investoren, die in der aktuellen konjunkturellen Lage auf der Suche nach einem „infrastrukturnahen“ Investment mit einemausgewogenen Risiko-Rendite-Profil sind. Auch Frenky Prins, Investment Manager bei Orange Investment Managers, ist mit dem Kauf sehr zufrieden. “Wie die zwei Ankäufe in Paris wird auch dieses Parkhaus eine wichtige Rolle in der Stadtmobilität von Mailand spielen. Nach unserem ersten Parkhausinvestment am Rande des historischen Zentrums von Mailand, befindet sich nun das Parkhaus Largo Corsia dei Servie im Zentrum von Mailand und bildet eine gute Erweiterung unseres Sondervermögens.“

(Catella Real Estate AG)