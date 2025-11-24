Cardo Brussels by Aroundtown als „Urban Lifestyle Hotel of the Year“ bei den European Hotel Awards 2025 ausgezeichnet

Diese Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen und Innovationen im europäischen Luxus-Hospitality-Sektor und unterstreicht die außergewöhnliche Qualität und Attraktivität der Unterkunft im Herzen von Brüssel.

Ein Projekt aus dem Portfolio von Aroundtown

Das Cardo Brussels Hotel befindet sich im Geschäftsviertel der belgischen Hauptstadt – in unmittelbarer Nähe zu Sehenswürdigkeiten wie dem Grand Place, dem Königlichen Palast und dem Atomium. Das 30-stöckige Hotelgebäude prägt die Skyline von Brüssel mit einer einzigartigen Fassade, die auf René Magrittes berühmtem Gemälde „Le fils de l’homme“ basiert. „Das Cardo Brussels ist ein besonderes Haus – modern, offen und mitten im Herzen der Stadt. Die Ehrung als ‚Urban Lifestyle Hotel of the Year‘ macht uns stolz und zeigt, dass unser Konzept aufgeht“, erklärt Nicolas Romero Oneto, Head of Cardo Hotels.

Nach einer umfassenden Renovierung durch Aroundtown wurde das Hotel im Jahr 2024 vollständig in Betrieb genommen – eine Modernisierung, die sowohl die Attraktivität der Immobilie als auch den Komfort für Gäste deutlich erhöht hat. „Die Auszeichnung bei den European Hotel Awards ist eine Anerkennung für alle, die an der Entwicklung des Cardo Brussels beteiligt waren. Durch gute Zusammenarbeit konnten wir unseren Anspruch verwirklichen, ein Gebäude zu schaffen, das Design, Qualität und die Lebendigkeit der Stadt Brüssel miteinander verbindet“, sagt Marije Bekker, Head of Asset Management der Hotel Division bei Aroundtown.

Anerkennung für Exzellenz im europäischen Hotelwesen

Die European Hotel Awards werden seit 2018 verliehen und gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Eine unabhängige Fachjury bewertet Bewerbungen aus ganz Europa anhand von Kriterien wie Qualität, Kreativität, Serviceexzellenz und Nachhaltigkeit. Das Cardo Brussels überzeugte die Jury durch sein modernes Konzept, das urbanen Lifestyle, Designkunst und höchsten Komfort harmonisch vereint.

Ein Wahrzeichen in Brüssel

Mit 532 Zimmern, darunter 46 Suiten, 15 Konferenz- und Veranstaltungsräumen, einem Rooftop-Pool und einem Spa mit Panoramablick auf die Stadt, bietet das Hotel ein außergewöhnliches Erlebnis. Die zentrale Lage sowie die Nähe zum Flughafen und zu den EU-Institutionen machen das Cardo Brussels Hotel sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisende attraktiv.

Infos hier