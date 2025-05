BVT: Beteiligungsangebot für Windpark-Erweiterung erfolgreich platziert

Neu gebaut werden derzeit sechs Windkraftanlagen mit einer Leistung von 25,4 MW bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 45,3 Mio. EUR. Die Finanzierung erfolgte über ein öffentliches Angebot nach dem Vermögensanlagengesetz, das zunächst bestimmten Investorengruppen vorbehalten war. Das Beteiligungsangebot an der BVT Windpark Emlichheim 2 GmbH & Co. KG wurde nun deutlich überzeichnet beendet.

Die BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG betreibt seit 2000 in der Samtgemeinde Emlichheim im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, den Windpark Emlichheim. Die derzeit 12 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 36 MW werden im Rahmen einer aktuellen Erweiterung um weitere sechs Windkraftanlagen mit einer zusätzlichen Gesamtleistung von 25,4 MW ergänzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 45,3 Mio. EUR.

Die Finanzierung dieser Windpark-Erweiterung erfolgte über ein öffentliches Angebot der BVT Windpark Emlichheim 2 GmbH & Co. KG nach dem Vermögensanlagengesetz. Das Beteiligungsangebot richtete sich zunächst an die Kommanditisten des bestehenden Windparks und an Landverpächter sowie an Personen mit Wohnsitz in der Samtgemeinde Emlichheim im Rahmen einer „Bürgerbeteiligung“. Das Beteiligungsangebot stieß auf großes Investoreninteresse und wurde aktuell mit einer Überzeichnung von gut einer halben Million Euro beendet. Gemäß den im Verkaufsprospekt definierten Regeln erfolgte deshalb eine quotale Zuteilung der gewünschten Einlagen.

Die Tiefbauarbeiten an den Kranstell- und Montageflächen sowie den Fundamenten der sechs neu zu errichtenden Enercon-Windkraftanlagen haben bereits begonnen. Die Inbetriebnahme der Windpark-Erweiterung ist für November 2026 geplant.

Ursprünglich umfasste der Bestands-Windpark 21 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 31,5 MW. Im Jahre 2018 wurde von BVT ein Repowering durchgeführt und die ursprünglichen Anlagen durch 12 leistungsstärkere Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 36 MW ersetzt.

BVT als erfahrener Spezialist im Bereich Energie und Infrastruktur Investments

Die BVT Unternehmensgruppe zählt zu den Pionieren im Bereich Energie- und Infrastrukturinvestments und ist bereits seit den 1980er Jahren in dieser Anlageklasse aktiv. Im Jahr 1989 initiierte BVT den ersten deutschen Windkraftfonds, der zur Finanzierung des damals größten Windparks Europas in Nordfriesland diente. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung mit Projekten in verschiedenen Segmenten des Infrastruktursektors, insbesondere bei erneuerbaren Energien und Stromnetzen. Das BVT-Team begleitet sämtliche Phasen der Wertschöpfungskette – von der Akquisition über den laufenden Betrieb bis hin zum Verkauf der Anlagen

Derzeit bietet BVT mit dem Luxemburger BVT Sustainable Energy Fund SCS SICAV-RAIF eine Investitionsmöglichkeit in erneuerbare und nachhaltige Energieprojekte. Gemäß der Anlagestrategie des Fonds werden Investitionen in Infrastruktur zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, zur Speicherung von Energie und zur Einsparung von Energie getätigt.

Infos bvt.de