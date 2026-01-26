Kategorie wählen

Sachwerte / Immobilien

Büroumfrage: Frankfurt am Main und Berlin sind top, Hamburg und Köln hingegen Flop

Frankfurt am Main sowie Berlin haben im Vergleich der sieben größten deutschen Städte die Büros mit der besten Ausstrahlung

In einer kürzlich im Auftrag der GSG Berlin durchgeführten Umfrage von Trend Research Hamburg äußerten rund 84 Prozent der Frankfurter und 73 Prozent der Berliner Teilnehmer, dass ihr Unternehmensbüro einen „Wow-Effekt“ auf sie selbst, ihre Kollegen, Bewerber oder Besucher habe. Am wenigsten begeistern sich dagegen die Hamburger (64 %) und Kölner (49 %) für ihre Büros. Im Mittelfeld liegen Düsseldorf (71 %), München (70 %) und Stuttgart (65 %).

„Für Frankfurt am Main spricht sicherlich zunächst einmal die Faszination für Bürohochhäuser, für Berlin der hohe Anteil historischer Industriearchitektur, die jeweils als Visitenkarten nach außen wirken. Natürlich kommt es aber mindestens genauso sehr auf die Innengestaltung und die Innenwirkung an, die heutzutage Vorteile bieten muss im Vergleich zum Homeoffice“, sagt Sebastian Blecke. Er ist operativer Geschäftsführer der GSG Berlin, dem größten privaten Gewerbeflächenvermieter der Hauptstadt. Die GSG Berlin hat die Umfrage beauftragt. Teilgenommen haben 502 Personalentscheider verschiedener Branchen, darunter unter anderem die Digital- (34 %) sowie die Finanzwirtschaft (13 %). Sieben von zehn Umfrageteilnehmern nutzen ganz oder überwiegend klassische Büros, drei von zehn nutzen ganz oder überwiegend Coworking-Spaces beziehungsweise Flex-Offices.

Mehr „Wow“ im Coworking

Coworking und Flex-Office weisen dabei im Durchschnitt aller Standorte häufiger einen „Wow-Effekt“ auf (89 %) als klassische Büroflächen (61 %). „Es ist kein Geheimnis, dass die klassischen Büros gerade bei informellen Arbeitsbereichen und Break-out-Zonen immer noch viel vom Coworking-Space lernen können“, so Blecke. Die GSG Berlin bietet auf ihren Flächen neben klassischen Büros auch Coworking-Spaces, unter anderem als gemeinsamer Betreiber mit betahaus, die den ersten Coworking-Space in Deutschland eröffnet haben. „Zwar sehen wir, dass im Mieterausbau auf unseren klassischen Flächen durchaus auch immer wieder Lounges, Spielzimmer, Liegestühle, Hängematten, Korbsessel oder auch mal ein kleines Bürokino angedacht werden. Verbreiteter sind die Themen aber weiterhin im Coworking-Umfeld“, sagt Blecke.

print

Tags: ,

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld TV

Das aktuelle Video
-
THEMEN-LEADER Dortmunder Lebensversicherung AG

𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻-𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗚𝗿𝘂𝗻𝗱𝗳ä𝗵𝗶𝗴𝗸𝗲𝗶𝘁

zum Video | alle Videos
Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld