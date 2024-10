Brockhoff: Einzelhandelsobjekte wieder im Aufwind

Wo vor wenigen Jahren Filialketten dominierend waren, gibt es nun Chancen für Einzelkämpfer und lokale Händler den Schritt in die 1A-Lagen der Innenstädte zu gehen. „Natürlich spielen die gesunkenen Mietpreise dieser Entwicklung in die Karten. Ladenlokale sind wieder für eine breitere Mieterschaft interessant. Auch Gastronomiekonzepte, Non-Food-Discounter und sogar der Lebensmitteleinzelhandel werden so zu potenziellen Mietern“, erklärt Bert Pfeffer, der seit der Unternehmensgründung von Brockhoff einzelhandelsgenutzte Immobilien in 1A-Lagen vermarktet und die Geschichte der deutschen Innenstädte seit fast vier Dekaden mitgestaltet.

„Filialisten und Einzelkämpfer nutzen die Gunst der Stunde, um ihre Lagen zu optimieren, was ebenfalls die Vermietungsaktivität nach oben treibt“, erklärt er weiter. Mit dem Zuzug individueller Einzelhändler in die Innenstädte und der gestiegenen Vermietungsaktivität gewinnen die Geschäftshäuser in den 1A-Lagen auch für Investoren wieder an Attraktivität. Ein langfristig vermietetes Ladenlokal im Erdgeschoss erhöht den Verkaufswert signifikant. Brockhoff hat erst kürzlich den Verkauf hochwertiger Geschäftshäuser in den zentralen Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen in den Städten Duisburg, Herne, Brilon, Soest und Minden erfolgreich begleitet, weil sie wieder als lukrative Anlageobjekte geschätzt werden.

„Seit Jahren vermarkten wir nicht mehr so viele Einzelhandelsobjekte in 1A-Lagen wie derzeit“, so der Immobilienexperte Pfeffer. „Die Wiederbelebung der Innenstädte durch Einzelhändler, Gastronomen, Lebensmitteleinzelhandel und Angeboten des täglichen Bedarfs bietet große Chancen für Immobilieninvestoren. Viele haben das bereits erkannt und sichern sich jetzt die besten Objekte für ihr Anlageprofil.“ Brockhoff ist vor über 37 Jahren mit der Vermarktung von Ladenlokalen und Geschäftshäusern in 1A-Lagen groß geworden. Durch den aktuellen Trend sieht sich Brockhoff in seiner Strategie bestätigt, auch in schwierigen Zeiten weiter an dieser Assetklasse festgehalten zu haben. Die aktive Belebung der Innenstädte durch die Vermarktung von Einzelhandelsobjekten in 1A-Lagen soll künftig noch verstärkt werden.