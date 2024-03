Branded Residences: Erstklassiges Wohnen in renommierter Marke

Eine globale renommierte Marke gilt für Viele als Qualitätsversprechen. Einer der Gründe, warum Branded Residences weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnen. Bei Branded Residences handelt es sich um Wohnkonzepte, bei denen Projektentwickler:innen von Immobilien mit internationalen Luxusmarken kooperieren. Insbesondere Unternehmen aus der internationalen Modebranche oder Autoindustrie, wie Fendi, Armani, Versace oder Porsche und Lamborghini, stellen ihre Marke für Branded Residences zur Verfügung. Die Wohnkonzepte befinden sich bisher vorwiegend in internationalen Metropolen wie New York City, Dubai, Madrid und Barcelona oder an international gefragten Ferienorten wie Marbella und Málaga.

„Branded Residences zeichnen sich durch einen sehr hohen Qualitätsstandard, ein repräsentatives Design, eine hochwertige Ausstattung, luxuriöse Annehmlichkeiten und exklusive Dienstleistungen aus, die mit denen von Spitzenhotels vergleichbar sind, einschließlich Concierge, Sicherheitsdienst und Housekeeping”, sagt Daniel Hadi, CEO von Engel & Völkers in Dubai. Branded Residences können entweder Teil eines bestehenden Hotelkomplexes oder eines gemischt genutzten Quartiers sein. Es gibt aber auch eigenständige Branded Residences ohne ein örtlich angeschlossenes Hotel.

Steigende Nachfrage nach Marken-Wohnkonzepten mit Serviceangeboten

„Die Käufer:innen von Branded Residences sind häufig Ultra High Net Worth Individuals und stammen oftmals aus den USA oder Asien, denn dort ist das Konzept bereits seit einiger Zeit etabliert. Doch auch in europäischen Ländern wie Spanien erfreut sich dieses Marktsegment wachsender Beliebtheit”, erklärt Smadar Kahana, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Marbella. Die Popularität von Branded Residences hat in den letzten Jahren zugenommen, da sich immer mehr Projektentwickler:innen für diese Art von Wohnkonzept interessieren, darunter verschiedene Hotelmarken sowie Kooperationen mit Mode- und Luxus-Designern. „In Dubai bieten Branded Residences einen erheblichen Mehrwert.

So können Prestige und der Bekanntheitsgrad der Marke die Begehrlichkeit und den Status einer Immobilie mit Markenbezug steigern”, sagt Daniel Hadi und fährt fort: „Die Kombination aus Luxus, Service und Prestige führen häufig zu einer Wertsteigerung im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne Markenbezug.”

Für einen Angebotspreis von circa 5,24 Millionen Euro bietet Engel & Völkers derzeit diese erstklassige Villa in Dubai Hills Estate an, eine der beliebtesten Gemeinden Dubais. Die einzigartige Immobilie, die von der internationalen Modeikone Elie Saab entworfen wurde, verfügt über fünf Schlafzimmer, sechs En-Suite Badezimmer, einen großen offenen Wohnbereich sowie Zimmer für Hauspersonal. Ganz in der Nähe der Villa befinden sich die Dubai Hills Mall, der Dubai Hills Park, ein privates Krankenhaus, Schulen, ein Schwimmbad, Cafés und Restaurants sowie Tennisplätze und eine Moschee.

Auf Dubais ikonischer Palm Jumeirah entstehen diese exklusiven Strandresidenzen, welche in Zusammenarbeit mit dem italienischen Modekonzern Armani, dem renommierten japanischen Architekt Tadao Andō und dem Bauträger Arada entworfen wurden. Das Projekt zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus traditionellem japanischem Design und moderner, minimalistischer Ästhetik aus und umfasst luxuriöse Apartments, Penthäuser und zwei erstklassige Präsidentensuiten im obersten Stockwerk mit Zugang zur Dachterrasse. Die Preise beginnen ab etwa 5,7 Millionen Euro.

Die Wohn- und Schlafzimmer sind mit hochwertigen Ausstattungselementen von Armani Casa versehen. Die prestigeträchtige Lage auf Palm Jumeirah bietet einen unvergleichlichen Zugang zu einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und Attraktionen in unweiter Nähe zum Stadtzentrum von Dubai mit seinen vielen Einkaufs-, Essens- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie dem internationalen Flughafen.

Diese außergewöhnliche Wohnanlage, inspiriert von Automobili Lamborghini, befindet sich in Premiumlage in Benahavís an der Costa del Sol. Die Anlage umfasst 53 einzigartige Villen mit einer Gesamtwohnfläche ab 680 Quadratmetern und Grundstücken ab einer Größe von 1.005 Quadratmetern. Von Engel & Völkers werden insgesamt 51 der Objekte angeboten, die ab einem Angebotspreis von 3,6 Millionen Euro beginnen.

Jede der Villen hat mindestens vier Schlafzimmer und verfügt über voll ausgestattete Designerküchen, großzügige Dachterrassen mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer, private Schwimmbäder, Saunen und Dampfbäder sowie Heimkinos. Ein Aufzug ermöglicht den Zugang zu allen vier Ebenen sowie den Spa-Bereichen und Fitnessstudios. Die Anlage ist eine exklusive, bewachte Wohnanlage mit einem 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Concierge-Service. Die Fertigstellung des Projekts ist für 2026 geplant.

Dieses exklusive Wohnprojekt mit luxuriösen Wohnungen befindet sich an der Goldenen Meile in Marbella und wurde in Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Premium-Interieur Marke “Fendi Casa” gebaut. Die erstklassige Anlage, entworfen vom renommierten Architekten Teodoro Cabrilla, besteht aus insgesamt 74 Wohnungen mit einer Wohnfläche beginnend bei 206 Quadratmetern. Die luxuriösen Wohnungen wurden von Fendi Casa eingerichtet und warten mit raumhohen Fenstern, hohen Decken, großzügigen und stilvollen Suiten sowie umfangreichen Terrassen auf.

Auch die Gemeinschaftsbereiche wurden von Fendi Casa ausgestattet und bieten neben einem 24-Stunden-Security Service mit Smart-Home-App-Integration auch einen Concierge-Service, einen exklusiven Social Club, eine Cocktail Lounge sowie eine Business Lounge mit Konferenzraum. Zusätzlich gibt es einen hochmodernen Spa-Bereich mit einem 25 Meter langen Innenpool, den längsten durchgehenden Außenpool Europas, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio sowie einen Kinderclub und ein Kino. Preis auf Anfrage.

In Premiumlage in Sierra Blanca in Marbella befindet sich ein Ensemble aus fünf Villen, die sich durch ihr elegantes, zeitgenössisches Design auszeichnen, welches von einem Expertenteam des Modehauses Elie Saab entworfen wurde. Die Objekte sind bei Engel & Völkers in der Vermarktung und werden für Angebotspreise zwischen 8,3 und 9,6 Millionen Euro angeboten.

Auf einer Wohnfläche von etwa 1.000 Quadratmetern verteilen sich in den jeweiligen Villen vier bis fünf Schlafzimmer, fünf bis sechs Badezimmer, ein großzügiges Wohn- und Esszimmer mit Kamin sowie eine Küche, die allesamt mit hochwertigen Materialien ausgestattet sind. Der Außenbereich erstreckt sich über eine 2.200 Quadratmeter große Fläche mit einer weitläufigen Terrasse, einem Infinity-Pool, einem Jacuzzi sowie einem spektakulären Blick auf das Mittelmeer und die Berge von Marbella. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehört ein Concierge-Service.