Bonava: Verkauf von 79 Eigentumswohnungen in Berlin-Lichtenrade startet

Bis Ende 2028 baut Bonava hier insgesamt 79 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Die 37 bis 96 m² großen Wohnungen verfügen über ein bis fünf Zimmer sowie eine Loggia oder Dachterasse. Die Erdgeschosswohnungen haben einen eigenen Garten. Im Zuge der Quartiersentwicklung werden ein Spielplatz im Innenhof, Gemeinschafts-Fahrradkeller und Tiefgaragen-Stellplätze entstehen.

„Lichtenrade ist einer der südlichsten und grünsten Ortsteile von Berlin. Hier finden junge Menschen und Familien ein Zuhause in ruhiger Lage und sind trotzdem gut an die Innenstadt angebunden”, sagt Daniel Basner, Projektleiter bei Bonava. „Wir freuen uns, mit dem Projekt Lichtenrader Bogen jungen Familien bezahlbares Wohneigentum in Berlin anbieten zu können.”

Das Wohnquartier zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz sowie begrünte Dachanlagen aus. Es wird unter anderem durch moderne Luft-Wärmepumpen beheizt. Photovoltaikanlagen unterstützen die Energieversorgung.

Bei der Quartiersentwicklung legt Bonava den Fokus auf Familienfreundlichkeit. Supermärkte, Kitas, Schulen und diverse Freizeitangebote befinden sich in unmittelbarer Nähe. So können künftige Anwohner ein Frei- und Hallenbad, einen Skatepark, eine Fußballhalle sowie sechs Kinderspielplätze in wenigen Minuten erreichen. Eine Bushaltestelle direkt vor der Tür sowie die Nähe zum S-Bahnhof Lichtenrade sorgen für eine optimale Anbindung an die Berliner Innenstadt. Durch die südliche Lage sind die Wohnungen in eine grüne Umgebung eingebettet. Die umliegenden Ortschaften Blankenfelde-Mahlow, Groß Ziethen, Alt-Lichtenrade und Marienfelder Feldmark bieten umfangreiche Naherholungsmöglichkeiten in der Natur.

Infos hier