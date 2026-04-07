Bonava sichert sich Baugrundstück in Dortmund für 165 Wohnungen

Derzeit befindet sich auf dem Grundstück eine leerstehende Immobilie mit Büro- und Gastronomieflächen. Bonava plant, die genehmigte Gebäudekubatur auf Grundlage der bereits erteilten Baugenehmigung nach § 34 BauGB beizubehalten und die gewerblichen Nutzungen vollständig in Wohnraum umzuwandeln. Der Baustart ist für 2027 vorgesehen. Ergänzend ist der Bau einer gemeinsamen Tiefgarage für die künftigen Bewohner geplant, der das besondere Grundstück mit einem Gartengeschoss komplettiert.

„Nordrhein-Westfalen ist eine unserer Wachstumsregionen. Mit dem Erwerb in Dortmund stärken wir unsere Marktposition weiter und reagieren gezielt auf die hohe Nachfrage nach bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum“, sagt Daniel Korschill, Regionsleiter NRW von Bonava.

Das Umfeld des Projekts ist geprägt durch eine gewachsene Infrastruktur mit Bildungseinrichtungen, Nahversorgung und Grünflächen. In direkter Nachbarschaft befinden sich unter anderem ein Kindergarten, mehrere Schulen sowie eine Kleingartenanlage. Ein besonderes Highlight ist zudem die Nähe zu Borussia Dortmund. Während sich die Geschäftsstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet, sind es zum Stadion nur wenige Gehminuten.