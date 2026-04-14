Bodo Hollung bleibt der Logistikimmobilien-Branche erhalten

LIP Invest-Gründer Bodo Hollung MRICS bleibt nach seinem geplanten Ausscheiden bei LIP im Juni 2025 der Assetklasse Logistikimmobilien treu. Mit der Camelback Mountain Capital GmbH wird Hollung künftig Start-ups in der Branche mit Kapital, Netzwerk, Know-how und Ideen unterstützen.

Camelback war seit Gründung in 2022 eine reine Holdingsstruktur für Beteiligungen im Rahmen des LIP Invest-Geschäftsmodells. Neben einer Beteiligung an der Avanlog Solar GmbH, einem Joint Venture mit der AVANTAG Energy S.a.r.l., die wiederum zu dem führenden Energiekonzern MVV Energie AG gehört, bestand eine weitere Beteiligung an der Avanlog Development GmbH.

Mit der Avanlog Solar wurden in den letzten fünf Jahren auf über 350.000 Quadratmeter Hallenfläche Photovoltaikanlagen mit rund 350.000 MWp Leistung installiert. Die Avanlog Development GmbH wurde vor einem Jahr für die Entwicklung von Logistikimmobilien gegründet. Ein bereits vorhandenes Projekt wurde im Rahmen der Baurechtsschaffung zur Kapitalbildung frühzeitig verkauft.

Nach dem Ausstieg bei LIP Invest konzertiert sich Camelback-Gründer und -Geschäftsführer Hollung jetzt auf Start-ups und junge Unternehmen und stellt neben Kapital auch so genanntes Smart Money wie Mentorin, Erfahrung und Branchenkontakte zur Verfügung. Erste Projekte befinden sich bereits im Prüfungsprozess. Außerdem bietet Hollung seine langjährige Erfahrung auch institutionellen Investoren bei Investments in Logistikimmobilien an.

Die Logistikbranche in Deutschland wächst ebenso wie der globale Welthandel seit Jahren kontinuierlich. Trotz immer wieder neuer Herausforderungen, mit Kriegen in der Ukraine und im Iran oder mit Schließung der für den Welthandel so wichtigen Straße von Hormus, bestehen immer wieder attraktive Geschäftschancen, sich in der Assetklasse selbständig zu machen.

„Hierbei denke ich vor allem an Projektentwickler, die beispielsweise den Schritt aus der zweiten Reihe in die Selbständigkeit machen möchten. Aber auch Gründungsideen rund um Investments in Logistikimmobilien, als Capital Placement Agent oder als Makler im Bereich Vermietung und Investment stehe ich aufgeschlossen gegenüber. Hierbei werde ich genauso unbürokratisch agieren, wie mir seinerzeit bei Gründung von LIP Invest geholfen wurde. Bei der Auswahl meiner Beteiligungen stehen deshalb weniger perfekte Businesspläne im Vordergrund, sondern die handelnden Personen“, so Hollung.

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