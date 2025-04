BNP Paribas Real Estate: Büroimmobilien im Aufwind

Mit einem Investmentumsatz von etwa 1,75 Mrd. Euro konnten Büroimmobilien ihren Vorjahreswert glatt verdoppeln. Mit einem Anteil von fast 30 Prozent am Gesamtergebnis stellen sie bisher die umsatzstärkste Assetklasse. Zum guten Resultat beigetragen hat nicht zuletzt der Verkauf des Upper West in Berlin mit deutlich über 400 Mio. Euro. Aber auch ohne diese Benchmark-Transaktion hätten sich Büros den ersten Platz gesichert. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

Verantwortlich hierfür ist zum einen eine gestiegene Anzahl an Verkäufen, zum anderen aber auch eine spürbare Zunahme des durchschnittlichen Kaufpreises von gut 17 Mio. Euro (Q1 2024) auf aktuell rund 30 Mio. Euro pro Verkaufsfall. „Gerade im mittleren Marktsegment zwischen 25 und 100 Mio. Euro wurde eine Reihe von Transaktionen registriert. Hier zeigt sich, dass die Investoren zunehmend wieder Vertrauen in die mittel- und langfristige Entwicklung der deutschen Büromärkte fassen“, so Franc Gockeln, Geschäftsführer und Head of Office Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH.

Die Situation bei der Renditeentwicklung hat sich aktuell erheblich geändert. Verantwortlich hierfür sind in den letzten Wochen gestiegene Finanzierungskosten sowie höhere Renditen für deutsche Staatsanleihen. Demzufolge zeigen sich die Netto-Spitzenrenditen zum Jahresanfang unverändert. Für Büros liegen sie im Schnitt der A-Standorte bei 4,36 prozent. Teuerster Standort bleibt München mit 4,20 %. Dahinter folgen Berlin und Hamburg mit 4,25 %. In Köln und Stuttgart werden 4,40 % notiert und in Frankfurt und Düsseldorf sind 4,50 Prozent anzusetzen.