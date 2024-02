Black F Tower: German Design Award

Dem Vorzeigeprojekt für Serviced Apartments wurde jetzt der German Design Award in der Kategorie „Excellent Architecture – Eco Design“ verliehen. Die internationale Fachjury hob besonders Deutschlands größte begrünte Fassade und deren positive Wirkung für das Klima hervor: „Dass im Nachhaltigkeitskonzept des Black F Tower in Freiburg die Begrünung eine zentrale Rolle spielt, ist nicht nur an der großen Birkenfeige im Foyer erkennbar, sondern wird vor allem durch die konsequent begrünte Fassade eindrucksvoll ablesbar.

Hier binden rund 50.000 immergrüne Pflanzen ganzjährig 35 bis 40 Tonnen CO2 und sorgen zudem für ein angenehmes Mikroklima.“ Der Black F Tower bewegt sich mit seinen 40 Studios und 14 Suiten in puncto Nachhaltigkeit voll und ganz auf der Höhe der Zeit und gilt zudem als Leuchtturmprojekt mit Vorbildfunktion für eine ressourcenschonende Art der Hospitality. Dies ist auch ein Kernanliegen des German Design Award, der es sich zum Ziel gesetzt hat, „die vielfältigen Transformationsaufgaben unserer Zeit durch Design zu fördern“, um durch herausragende Beispiele Orientierung für andere zu geben.

Serviced Apartments von Black F zu 100 Prozent klimaneutral

Der German Design Award zählt zu den renommiertesten Design-Awards weltweit und genießt weit über Fachkreise hinaus hohes Ansehen. „Noch im Jahr unserer Eröffnung mit dem German Design Award ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre für uns“, sagt Annabel Unmüßig, Geschäftsführerin der Black F House GmbH.

„Hierin zeigt sich der Erfolg unserer von Anfang an bis in jedes Detail durchdachten und auf Ressourcenschonung fokussierten Unternehmensstrategie, in der wir Wohnen auf Zeit mit einem nachhaltigen und bewussten Reisestil verbinden“, so Unmüßig, Dabei gehen die Nachhaltigkeitsmaßnahmen des noch jungen Unternehmens aus Freiburg im Breisgau weit über die unter anderem mit Lavendel, Rosmarin, Waldfarn und Salbei bepflanzte Gebäudefassade hinaus.

Zur 100-prozentigen Klimaneutralität des 52 Meter hoch aufragenden Black F Tower trägt nicht zuletzt auch eine Innenausstattung bei, bei deren Ausgestaltung großer Wert auf nachhaltige Materialien und Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft gelegt wurde, genauso wie auf Böden und Textilstoffen aus recyceltem Plastik oder natürlichen Pflanzenstoffen und Teppichen aus reiner Wolle ohne Synthetik. In der Lobby sorgt eine fünf Meter hohe Birkenfeige für ein angenehmes Raumklima.

