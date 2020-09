Beteiligung der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH erwirbt Immobilienportfolio im baden-württembergischen Mühlacker

Der Immobilienkomplex bestehend aus 34 Wohnungen mit einer Fläche von ca. 2.200 Quadratmetern und drei Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von ca. 430 Quadratmetern. Verkäufer des Portfolios ist eine private Eigentümergemeinschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Mitte der 1950er Jahre errichtete und vollständig vermietete Wohn- und Gewerbekomplex wurde in seit dem Jahr 2000 größtenteils umfassend modernisiert und ist technisch und baulich auf dem aktuellen Stand. Weitere Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im sechsstelligen Bereich werden die Wohnhäuser in den nächsten fünf Jahren noch attraktiver machen. „Speziell energetische Maßnahmen werden die Wohnungen noch lebenswerter machen und für Mieter sogar die Nebenkosten senken. Gleichzeitig stellen wir als Eigentümer so sicher, dass die Immobilie noch lange genutzt werden kann“, so REA-Geschäftsführer Jürgen Steinhauser.

Mit dem Immobilienportfolio in Mühlacker ist es der Mühlacker Invest & Verwaltungs GmbH gelungen, ein Immobilienportfolio zu vorteilhaften Konditionen zu erwerben, das jährlich voraussichtlich eine Rendite im mittleren einstelligen Prozentbereich erwirtschaften wird. Damit setzt die REA und ihre Beteiligung die Strategie der verstärkten Bestandshaltung im wohnwirtschaftlichen Bereich („bezahlbarer Wohnraum“) weiter um.

Mit seinem Standort in Mühlacker, einer Kreisstadt im Nordwesten Baden-Württembergs, liegt das Portfolio in der Kernregion der REA und ihrer Beteiligungen. Mühlacker ist mit rund 26.000 Einwohnern die größte Stadt des Enzkreises im Regierungsbezirk Karlsruhe und bildet ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Die Stadt zeichnet sich durch ihr ausgedehntes Stadtgebiet aus, das sich über verschiedene Naturräume erstreckt: Der Norden zählt zum Keupervorland des Strombergs, der Süden zum Muschelkalkland des westlichen Neckarbeckens. Mühlacker liegt verkehrsgünstig direkt an der Bundesstraße B 10 und an der Bahnstrecke Pforzheim-Stuttgart, der Stadtteil Lienzingen an der Bundesstraße B 35.

Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH und ihre Beteiligungen sind zuversichtlich, zeitnah weitere Immobilientransaktionen zum Abschluss zu bringen. So befinden sich aktuell weitere Projekte in Süddeutschland in Prüfung. Bei den geplanten Zukäufen bleibt die Investmentgesellschaft ihrer bisherigen Ausrichtung treu und setzt auch weiterhin auf bezahlbaren Wohnraum in der Nähe von wirtschaftlich soliden Standorten. Aktuell hat die Gesellschaft 1226 Einheiten, vorzugsweise im süddeutschen Raum, im Bestand.

(Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA))