Berliner Start-Up ecoworks sichert sich 40 Millionen Euro

Mit Blick auf die steigende Nachfrage im europäischen Markt setzen Investoren auf schnell skalierbare Lösungen für den steigenden Renovierungsbedarf in den Bereichen Wohnen, Industrie und Gewerbe. ecoworks bietet modulare, klimaneutrale Sanierungslösungen für die Wohnungswirtschaft. Das Unternehmen nutzt KI-gestützte digitale Planung, konstruiert und montiert vorgefertigte Fassaden- und Dachelemente, um Mehrfamilienhäuser innerhalb weniger Wochen auf einen NetZero-Standard umzurüsten.

„In der Debatte um die Energiewende werden Gebäude oft vergessen“, sagt Daria Saharova, Managing Partner bei World Fund. „ecoworks verfügt über eine einmalige Technologie, um dem zu begegnen. Sie reduziert den Aufwand auf der Baustelle auf ein Minimum, Sanierungen können so seriell und in kürzester Zeit umgesetzt werden. Das Potenzial zur CO2-Einsparung ist immens – für uns eine klare Investmententscheidung.”

World Fund investiert nur in Start-ups mit dem größten Emissionseinsparpotential im Bereich Klimatechnologie. Die Entscheidung, die Finanzierungsrunde anzuführen, basiert auf den CO2-Emissionen, die durch die Sanierung im Bestand eingespart werden können.

ecoworks hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2045 um mehr als eine Gigatonne CO2 zu reduzieren. Rund 50 Prozent der 315 Millionen Wohneinheiten in Europa haben eine Energieeffizienzklasse von E oder schlechter. Die Sanierung dieser Gebäude erfordert allein in der EU bis 2030 Investitionen in Höhe von mehreren Billionen Euro.

Wohngebäude mit schlechter Energieeffizienz werden durch hohe Energiepreise und eine strengere globale Regulierung der Emissionen von Gebäuden besonders belastet. Außerdem verlieren sie zunehmend an Wert und werden so zu „stranded assets“.

ecoworks will die CO2-Emissionen im Gebäudesektor deutlich reduzieren. Mit Hilfe einer hocheffizienten Gebäudehülle werden Mehrfamilienhäuser innerhalb weniger Wochen auf einen NetZero-Standard umgerüstet. Das Berliner Start-up ist in der Lage, Mehrfamilienhäuser im Bestand seriell zu sanieren und deren Wert um mehr als 100 Prozent zu steigern.



Potential, europäischer Technologieführer im Gebäudesektor zu werden, ist Heisenberg überzeugt. „Die Finanzierungsrunde war fast dreifach überzeichnet. Das zeigt das enorme Interesse an Lösungen für die anstehende Renovierungswelle in Europa“, sagt Emanuel Heisenberg, Gründer von ecoworks. Mit dem Auftragsbestand und steigenden Margen habe das Unternehmen dasPotential, europäischer Technologieführer im Gebäudesektor zu werden, ist Heisenberg überzeugt.